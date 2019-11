hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Fatale Teenager-Liebe und ein Doppelmord

Der Deutsche Jens Söring sitzt seit 1986 in einem US-Gefängnis, weil er für den Mord an den Eltern seiner Freundin verurteilt - nun soll er in seine Heimat abgeschoben werden. Das entschied ein Gericht im US-Bundesstaat Virginia in der Nacht zum Dienstag. Eine umfassende Begnadigung lehnte Gouverneur Northam hingegen ab.

Söring hatte 1985 zugegeben, Derek und Nancy Haysom umgebracht zu haben. Später widerrief er und erklärte, er habe nur gestanden, um seine Freundin Elizabeth vor der Todesstrafe bewahren. Der damals 18-Jährige war davon ausgegangen, als Sohn eines deutschen Diplomaten Immunität zu genießen. (Lesen Sie hier ein Interview mit Söring).

Nun soll der heute 53-Jährige der Einwanderungspolizei übergeben, abgeschoben und mit einem Wiedereinreiseverbot belegt werden.

Sörings insgesamt 14 Anträge auf Haftentlassung waren bislang stets abgelehnt worden. Elizabeth Haysom, die Ex-Freundin, hatte sich nach der Tat der Beihilfe schuldig bekannt, beteuerte aber immer, ihr Freund Jens sei der Mörder gewesen. Die gebürtige Kanadierin - selbst zu 90 Jahren Haft verurteilt - soll nun ebenfalls aus dem Gefängnis entlassen und in ihr Heimatland abgeschoben werden.

Die Zahl des Tages: 55,3 Gigatonnen

AP Audi-A8-Limousine (bis zu 36,5 Kilo CO2 auf 100 Kilometern) beim Afrika-Gipfel in Berlin

So viel Kohlenstoffdioxid (CO2) erzeugte die Menschheit 2018, ein Allzeitrekord!

Es geht also aufwärts, zumindest beim Ausstoß klimaschädlicher Abgase. 55,3 Gigatonnen CO2, das sind drei Prozent mehr als 2017, zeigt der "Emissions Gap Report" der Uno.

Doch der Hitzesommer ist vorbei. Wenn es aktuell um Klimaschutzaktivisten geht, ist eher vom Antisemitismus des britischen Extinction-Rebellion-Gründers Roger Hallam die Rede. Oder davon, dass "Fridays for Future" für die Anmietung des Berliner Olympiastadion im Juni 2020 Geld sammeln will. Dass die Erde tatsächlich heißer wird, dass der Meeresspiegel steigt - dass das CO2-Rauspusten mehr statt weniger wird - scheint schon wieder weniger wichtig.

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Sind Frauen zu faul oder zu feige für mehr Gehalt? Wird über die Gender-Pay-Gap gesprochen, endet das meist mit guten Vorschlägen, was Frauen anders machen können. Kolumnistin Margarethe Stokowski findet, Männer sollten was ändern - und nicht solche Luschis sein.

DER SPIEGEL

Warum ich jetzt mehr Schokolade esse: Fanny Ardant ist für Harald Schmidt eine seiner Lieblingsschauspielerinnen, und sie versüßt ihm nun die Nachmittage. Das Video.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Ethnologisches Museum / SMB / Preußischer Kulturbesitz / Fotograf: Jürgen Liepe Gedenkkopf von Idia, der eine feindliche Armee über den Niger gejagt haben soll (16. Jahrhundert)

Geraubt aus Nigeria, weggeschafft nach Europa: Die Benin-Bronzen sind die Geschichtsschreibung eines afrikanischen Königreichs in kunstvollen Plastiken. Warum stehen sie in Berlin und London?

"Alles Märchen": Pharmakologe Christian Steffen erklärt, warum so viele Präparate auf dem Markt sind, die nichts bringen - und was Patienten tun können, um nicht darauf reinzufallen.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Baaaaaaaaayern! Der FCB ist in der Champions League bereits sicher in den Playoffs. Gerade deshalb aber wird der Auftritt unter ihrem Interimscoach spannend, wenn die Flick-Elf zu Roter Stern Belgrad reist. Springen die Bayern auch mal hoch, wenn sie nicht müssen? Live im kostenpflichtigen Stream - oder hier im Liveticker.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Christoph Titz vom Daily-Team

Hinweis für Leser und Leserinnen, die das Daily Update per WhatsApp bekommen: Mit dem heutigen Tag müssen wir dieses Angebot leider einstellen. Wenn Sie weiter Updates auf Ihr Handy bekommen möchten, laden Sie sich unsere App herunter und abonnieren Sie den Daily-Push.

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.