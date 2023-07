In einer SPIEGEL-Umfrage haben zuletzt mehr als 40 Prozent der Deutschen eine Öffnung der CDU zur AfD in Kommunen befürwortet, rund die Hälfte der Menschen äußerte sich gegen eine solche Zusammenarbeit.

Meine Kollegin Ann-Katrin Müller schreibt heute im SPIEGEL-Leitartikel , man merke am aktuellen Hin und Her in der CDU, wie unsicher die anderen Parteien im Umgang mit der AfD sind. »Seit die extrem Rechten in den bundesweiten Umfragen auf rund 20 Prozent kommen und in Thüringen zum ersten Mal ein Landrat sowie in Sachsen-Anhalt ein hauptamtlicher Bürgermeister von der AfD gewählt wurden, scheint bei einigen Panik ausgebrochen zu sein.«

Die AfD habe zahlreiche Verbindungen zu organisierten Neonazis und sei Gewalt nicht in Gänze abgeneigt. »Sie ist zudem eine Partei, die Ressentiments zu ihrem Geschäft gemacht hat, gegen Schwächere, Migranten und Frauen.« Wer in den Kommunen mit der AfD gemeinsame Sache mache, normalisiere die Partei – »und facht den Kulturkampf an, von dem sie zehrt.«

Anstatt die CDU selbst zur »Alternative für Deutschland mit Substanz« zu erklären, wie es Parteichef Merz kürzlich tat, sollten er und auch die Regierung »sich lieber darauf konzentrieren, wie man die wirtschaftliche Lage verbessern und dieses Land gerechter machen kann«, findet Ann-Katrin. »Dann würde zumindest ein Teil der Menschen nicht zur extremen Rechten wandern.«