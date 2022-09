Meine Kollegin Şebnem Arsu und mein Kollege Maximilian Popp haben sich Eindrücke davon verschafft, wie groß die Panik ist, die durch die Teilmobilisierung bei vielen Menschen in Russland ausgelöst wurde. Einer der Männer, die Russland nun verlassen haben, ist ein blonder 21-Jähriger aus Sankt Petersburg, der dem SPIEGEL am Mittwochabend auf dem Flughafen in Istanbul Auskunft gab. Aus Angst vor Repressionen gegen seine Familie will der Mann seinen echten Namen nicht nennen. »Ich wachte auf und sah die Nachricht über die Mobilisierung in meinen Telegram-Kanälen«, sagt er. »Es war ein sehr merkwürdiges Gefühl.« (Hier die ganze Geschichte .)

Nach Angaben des Russlands Verteidigungsministers Sergej Schoigu sollen zunächst nur Männer, die bereits gedient oder militärische Erfahrung hätten, einberufen werden. Studierende seien ausgenommen. In den sozialen Medien kursierten am Donnerstag bereits Videos, die zeigen, wie Rekruten in Busse einsteigen. Bei vielen Menschen in Russland löste die Entscheidung des Regimes Zorn aus. In mindestens 38 russischen Städten gingen am Mittwoch Bürgerinnen und Bürger aus Protest auf die Straße. Sie skandierten »Nein zum Krieg!«. Nach Angaben von Aktivisten wurden mehr als 1300 Demonstrierende festgenommen.

Putin habe mit seinem Entschluss, einen Teil der Reserve einzuziehen, einen unausgesprochenen, zwei Jahrzehnte währenden Pakt zwischen seinem Regime und der russischen Bevölkerung gebrochen, schrieb nun eine russische Journalistin auf Twitter. Das Regime habe den russischen Bürgern versprochen: Ihr könnt euer Leben ganz normal fortsetzen, während wir auf der internationalen Bühne tun, was immer wir wollen. Das gilt nicht mehr. »In fast allen Ländern dürfen Russinnen und Russen als Touristen nur für einige Wochen bleiben«, schreiben die beiden SPIEGEL-Kollegen. »In Deutschland haben Politikerinnen und Politiker deshalb bereits gefordert, russischen Kriegsdienstverweigerern Asyl zu gewähren.«

Ich habe selbst den Kriegsdienst verweigert, als man in Deutschland dafür noch sein Gewissen prüfen lassen musste. Und ich habe großes Verständnis für junge Menschen, die ihr Land lieber verlassen als dazu gezwungen zu werden, in den Krieg zu ziehen. Übrigens auch, wenn diese jungen Menschen aus der Ukraine kommen.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: »Sie machen für niemanden eine Ausnahme«

2. Im ukrainischen Kriegsgebiet geht es für beide Seiten wohl kaum noch voran – im Winter könnte ein langwieriger Abnutzungskrieg bevorstehen

Der frühere russische Präsident Dmitrij Medwedew hat heute gedroht, dass Russland im Ukrainekrieg Atomwaffen einzusetzen bereit sei. Wie am Vortag der amtierende Präsident und Kriegsherr Wladimir Putin kündigte auch Medwedew nun an, dass alle Waffen in Moskaus Arsenal zur Verteidigung von Gebieten eingesetzt werden könnten, die Russland als Beitrittsgebiete ansieht.

In seinem Telegram-Kanal schrieb Medwedew , Russland fürchte sich nicht vor »Idioten im Ruhestand mit Generalstiefeln« und »Gerede über einen Nato-Angriff auf die Krim«. Das westliche Establishment und alle Bürger der Nato-Staaten im Allgemeinen müssten verstehen, dass Russland seinen eigenen Weg gewählt habe. »Es gibt keinen Weg zurück.«

Ich erinnere mich an meine Studentenzeit, in der viele Deutsche über die Gefahr eines atomaren Waffeneinsatzes in einem möglichen Konflikt zwischen den Supermächten besorgt waren und gegen die Aufrüstung durch den sogenannten Nato-Doppelbeschluss demonstrierten. Auch ich habe damals eifrig mitdemonstriert. Knapp vier Jahrzehnte später scheint der Ukrainekrieg nun in der deutschen Bevölkerung wieder die Angst vor einer Atomkatastrophe geweckt zu haben – bislang fürchten sie wohl vor allem die möglichen Folgen eines Atomkraftwerk-Beschusses. In einer aktuellen Umfrage im Auftrag des Bundesamts für Strahlenschutz geben 63 Prozent der Befragten an, die Gefahr einer möglichen radioaktiven Belastung durch Atomkraftwerke nach einem Unfall beunruhige sie sehr.