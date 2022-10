Reinhard Ploss, der den Zukunftsrat der Bundesregierung leitet, findet: »Mittelfristig wäre Kernenergie eine denkbare Option.« Der Streit über ein paar läppische Monate Streckbetrieb, der die Regierung an den Rande des politischen Blackouts geführt hat, zeige aber, dass Atomkraft nicht »konsensfähig« sei. Daher regt Ploss an: »Wir sollten Fracking ernsthaft in Erwägung ziehen.« Sonst werde man aus der Bittstellerrolle nicht herauskommen.

SPIEGEL-Kolumnist Michael Sauga kommentiert heute in die gleiche Richtung: »Anstatt auf ihrem eigenen Kontinent Fracking-Gasförderungen zu erlauben, kaufen die Europäer den ungeliebten Brennstoff lieber mit viel Geld in Amerika ein, um seinen Einsatz daheim anschließend mit noch mehr Geld zu subventionieren.« So sorge der Doppelwumms für doppelte Freude in Washington und doppelten Frust in Europa.

Und hier weitere Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine:

Ermittler entdecken offenbar gewaltiges Loch in Nord-Stream-1-Pipeline: Bislang deuteten nur Gasblasen auf der Meeresoberfläche die Zerstörung der Gaspipeline an. Nun wurden Unterwasseraufnahmen veröffentlicht, die drastische Schäden an der Leitung Nord Stream 1 zeigen sollen.

Dutzende Schiffe mit LNG stauen sich vor Spaniens Küste: Weil Russland Gaslieferungen gestoppt hat, ist verflüssigtes Erdgas heiß begehrt. Doch mehr als 30 LNG-Frachter harren an Europas Südküste aus – und könnten wieder abdrehen.

Wie der Krieg die Gefühle verdreht: Während in ihrer Heimat der Ausnahmezustand herrscht, kämpfen die bekanntesten Schriftsteller der Ukraine mit Worten für ihr Land. Unterwegs mit den drei Heimatlosen Serhij Zhadan, Andrej Kurkow und Oksana Sabuschko .

Bündnis der Ausgestoßenen: Das Regime in Teheran ist innenpolitisch schwer angeschlagen, nun dient es sich Russlands Diktator an. Iranische Raketen könnten im Krieg einen Unterschied machen – aber auch eine bisher unbeteiligte Nation provozieren .

2. Auftritt ohne Kopftuch

Was können wir in Europa tun, um die mutigen Proteste der Menschen in Iran zu unterstützen? Wäre man prominent, könnte man sich als Zeichen der Solidarität auf Instagram von ein paar Haarsträhnen trennen. Oder sich auf offener Bühne eine Glatze rasieren, wie es der Gewinner des Deutschen Buchpreises, Kim de l’Horizon, gestern Abend zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse getan hat.

Wäre man Politikerin, könnte man wie Außenministerin Annalena Baerbock ein »weiteres Sanktionspaket gegenüber dem iranischen Regime« fordern. Oder die Atomverhandlungen mit dem Regime vorerst auf Eis legen.

Wichtig ist aber auch, Einzelschicksale wie das der Kletterin Elnaz Rekabi nicht aus den Augen zu verlieren. Nach ihrem Auftritt ohne Kopftuch bei den Asienmeisterschaften im südkoreanischen Seoul wächst die Sorge über ihren Verbleib. Die Nachrichtenagentur AP berichtet, Rekabi habe Südkorea auf Druck Irans bereits wieder verlassen müssen, um in ihre Heimat zurückzukehren. Nach Informationen von BBC Persia seien ihr zudem von der iranischen Delegation der Pass und ihr Handy abgenommen worden.