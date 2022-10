Nun ist Steinmeier also im dritten Anlauf in der Ukraine angekommen. Er fuhr mit dem Nachtzug nach Tschernihiw, von dort aus ging es mit dem Auto weiter in den kleinen Ort Korjukiwka, den Steinmeier vor einem Jahr schon einmal besucht hat. In dem Ort verübten Deutsche 1943 ein Massaker an nicht-jüdischer Zivilbevölkerung mit Tausenden Toten. Seit dem Besuch hielt Steinmeier Kontakt mit dem Bürgermeister der Stadt, am Denkmal legte er heute weiße Rosen nieder.

Später ging es mit dem Auto in die Hauptstadt Kiew, wo der Bundespräsident heute Abend auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko treffen wird. Mein Kollege Thore Schröder ist derzeit in Korjukiwka und führt Gespräche mit Menschen, die am Vormittag mit Steinmeier gesprochen haben. »Es war ein guter Zug des Bundespräsidenten, zuerst hierherzukommen«, sagt Thore, »denn damit zeigt er, dass ihm nicht nur das aktuelle Leid der Ukrainer bewusst ist, sondern auch das frühere.« Dem Bürgermeister, den Steinmeier schon im Frühjahr während der russischen Besatzung anrief, versprach er, bei der Umstellung von Gas auf Holz in der Wärmeversorgung des Orts behilflich zu sein. Und er brachte ihm einen Brief des Bürgermeisters Stadt Waldkirch in Baden-Württemberg mit, die eine Städtepartnerschaft mit Korjukiwka eingehen möchte.

Eigentlich wollte sich Steinmeier im Ortsmuseum mit den Einwohnern von Korjukiwka treffen. Doch wegen eines Luftalarms musste er in den Keller des Gerichtsgebäudes ausweichen. Das zeigt: So ganz unbegründet scheinen die Sicherheitsbedenken weder auf der einen, noch auf der anderen Seite gewesen zu sein.

2. Ausgezehrt

Das Wetter scheint derzeit mal wieder verrücktzuspielen, Temperaturen um die 25 Grad im Oktober, kaum Niederschlag, immer noch zu trockene Böden. Dafür Unwetter mit Starkregen auf Kreta, Überschwemmungen in Nigeria und in Australien. Doch auch hierzulande wird der Tag kommen, an dem es über die Maßen regnet und Wassermassen auf verdorrte Böden treffen, die das Nass nicht so schnell aufnehmen können.

Im vergangenen Jahr hat das in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen zu einer der schwersten Flutkatastrophen geführt, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Mehr als 180 Menschen kamen ums Leben, Infrastruktur wurde zerstört, deren Aufbau teils bis heute noch nicht wieder begonnen hat. Politikerinnen und Politiker traten zurück. Man müsste meinen, das Land sei nach diesen Erfahrungen klüger und besser vorbereitet auf künftige Naturkatastrophen.