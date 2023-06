Ein Team von fünf Kollegen und einer Kollegin berichtet unter anderem, dass die Geheimdienste der Vereinigten Staaten schon lange vorher über Pläne zu einem Marsch der Wagner-Söldner in Richtung Moskau im Bild gewesen sein dürften. Schon Mitte Juni habe es erste Erkenntnisse gegeben. Nach Angaben anderer Medien wurden bereits am Mittwoch ausgewählte Politiker im US-Kongress, hochrangige Militärs und Regierungsvertreter informiert. Der BND versuchte die Ahnungslosigkeit der eigenen Leute erst zu verschleiern, wodurch die Verärgerung in Berlin nicht kleiner wurde. Nun wird wohl unter Sicherheitspolitikern der Ampel bereits diskutiert, ob der BND-Präsident Bruno Kahl womöglich um seinen Job fürchten muss.

Die Kollegen Matthias Gebauer, Martin Knobbe, Marina Kormbaki, Fidelius Schmid, Christoph Schult und Wolf Wiedmann-Schmidt zitieren an einer Stelle den deutschen Bundeskanzler. Vom Aufstand der Wagner-Söldner habe der BND »natürlich nicht vorher gewusst«, sagte Olaf Scholz. »Das hörte sich an, als nähme Scholz seinen Auslandsgeheimdienst in gewohnter Langweilermanier in Schutz«, so die Kollegen. Kenner der Geheimdienstbranche allerdings hätten die Kanzlerworte aufgeschreckt. Die Äußerung, der BND habe »natürlich« nichts gewusst, kann man auch als Ausdruck von Zynismus interpretieren – »oder einer auf null reduzierten Erwartungshaltung. Es gehört selbstverständlich zu den Aufgaben eines Nachrichtendienstes, Entwicklungen wie die vom vergangenen Wochenende möglichst frühzeitig mitzubekommen.«

Selenskyj verlangt Verhandlungen zum EU-Beitritt noch in diesem Jahr: Seit 16 Monaten herrscht Krieg, sein Land brauche eine Perspektive: So untermauert der ukrainische Präsident seine Forderung nach Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen. Vom EU-Gipfel kamen derweil nur vage Zusagen.

EU schaltet in den Marathonmodus. Aber machen auch alle mit? Die ukrainische Offensive stockt, die Hoffnung auf ein schnelles Ende des Kriegs ist tot. Beim Gipfel in Brüssel zeigt sich, wie schwer es wird, eine gemeinsame, langfristig angelegte Strategie zu finden .

Der Soziologe und Journalist Stefan Schulz hat vor einiger Zeit ein Bestsellerbuch verfasst, für das es leicht zynisch klingende Titelvorschläge gab wie »Opakalypse now« oder »Omageddon«. Am Ende hieß das Buch »Die Altenrepublik«. Ich habe es gelesen und fühlte mich an Schulz’ ziemlich nüchterne Bestandsaufnahme erinnert, als ich heute den Bericht meiner Kollegin Cornelia Schmergal über die Not vieler Pflegebedürftiger in Deutschland las. Offenbar häufen sich Fälle, in denen verzweifelte Betroffene um Hilfe bitten, weil ambulante Anbieter ihren Dienst einschränken oder gleich ganz einstellen .

»Es ist der Albtraum jedes Angehörigen: Der ambulante Pflegedienst hat den Vertrag gekündigt«, schreibt Cornelia. »Keine Pflegekraft wird mehr kommen, um Oma zu waschen. Die Kompressionsstrümpfe anzuziehen. Oder Insulinspritzen zu geben.« Pflegebedürftige, die zu Hause betreut werden und dabei auf professionelle Hilfe angewiesen sind, seien oft nicht ausreichend geschützt. So würden Pflegeleistungen einseitig verändert, Preise kurzfristig erhöht oder im schlimmsten Fall kurzfristig der Pflegevertrag gekündigt.