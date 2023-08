Vorhin fragte ich Susanne: Gibt es ein Gespräch mit einer Afghanin, das ihr besonders in Erinnerung geblieben ist? Susanne sagt: »Das Schicksal der Lehrerin Kobra und ihrer Familie ist mir besonders nahe gegangen. Die Privatschullehrerin gehört der Minderheit der schiitischen Hazara an. Sie hatte sich durch Hartnäckigkeit und Fleiß an die Uni in Kabul gearbeitet, nebenbei das Geld für die Familie verdient, sie war die einzige Geldverdienerin. Jetzt hat sie alles verloren. Sie, ihre Mutter und kleine Schwester sitzen zusammen in einem Zimmer bei einem Onkel, angewiesen auf seine Gunst.«

Interessant finde ich, wie Susanne in die Zukunft blickt. Es könnte sein, glaubt sie, dass die Taliban die Repression nicht ewig aufrechterhalten. Aber bis die Lernkurve nach oben geht, könnten zehn, zwanzig Jahre vergehen. Eine Generation wäre verloren.

»Die Wut der Frauen ist auch eine Kraft, ein Treiber, die meisten werden nicht aufgeben, um sich in ihr Schicksal zu ergeben, sondern weiter versuchen, irgendetwas aus ihrem Leben zu machen.«

2. Erneute Flugpanne der Bundesregierung: künftig auf Linie?

Harte Landung am Boden der Tatsachen: Der Airbus vom Typ A340, mit dem die Außenministerin Annalena Baerbock in Richtung Australien unterwegs war, ist auch im zweiten Anlauf nicht fit gewesen, nach Canberra abzuheben. Bei der Maschine der Flugbereitschaft der Bundeswehr hatte es innerhalb von 24 Stunden gleich zweimal denselben Fehler gegeben: Nach dem Start ließen sich die Landeklappen nicht mehr einfahren. Wie peinlich das ist, hörte man auch dem Piloten an, der die unangenehme Aufgabe hatte, den Vorfall den Passagierinnen und Passagieren mitzuteilen.

Ich hätte meinen Kollegen Christoph Schult, der erneut bei der Misere dabei war, gern noch mal gefragt, wie die Stimmung an Bord so war, als die Durchsage kam: »Für uns ist der Flug dann heute leider wieder zu Ende.« Aber der sitzt inzwischen in einem Flugzeug zurück nach Deutschland.