Und heute Abend?

Eigentlich wollte ich an dieser Stelle vehement dem Kollegen Andreas Borcholte widersprechen, der in seiner Besprechung des Soundtracks zu »Barbie The Film« behauptet hatte, die ambitionierte Songsammlung bleibe »leider in der natürlich auch zynischen Warenhaftigkeit des ganzen PR-Projekts von Puppenhersteller Mattel stecken«. Diesen Unfug wollte ich also mit dem Hinweis geißeln, dass ein Soundtrack, auf dem es auch die neue Single von Elektro-Gott Aphex Twin zu hören gibt, unmöglich »zynisch« sein kann. Zumal das traditionell kryptisch betitelte Instrumental namens »Blackbox Life Recorder 21f« so wunderbar zwischen Zukunft und näherer Vergangenheit pendelt, dass es eine helle Freude ist. Man hört das, und sofort wird einem gleichzeitig kalt und warm ums Herz, so angeschrägt und catchy und böse … tja. Und dann ist mir aufgefallen, das ich einer Falschmeldung – oder einem Scherz aufgesessen bin. Aphex Twin und sein »Blackbox Life Recorder 21f« findet sich überhaupt nicht auf dem Soundtrack! Was am Ende nur bedeutet, dass man sich das Stück dann eben anderswo anhören kann. Und darüber staunen, wie die Zukunft mal geklungen hat, früher…