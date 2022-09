Es steht der Verdacht im Raum, es könnte sich um einen Anschlag auf die europäische Gasinfrastruktur und die Gasmärkte handeln. Aus der Bundesregierung ist zu hören, man glaube nicht an Zufall. Auch dänische Behörden sprechen von »Sabotage«. Noch am Wochenende sprach Wirtschaftsminister Habeck von »einem Klumpenrisiko durch die Ostsee« und meinte die Pipeline Nord Stream 2. Allerdings bezog er sich damit vor allem auf geostrategische und wirtschaftspolitische Komponenten. Jetzt kommt eine umweltpolitische hinzu. Denn die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und auch der BUND sehen nun vor allem eine Klimagefahr durch das entweichende Methan. Dieses sei 25-mal schädlicher als CO 2 .

Wenn es tatsächlich ein Anschlag war, stellt sich nun natürlich die Frage, wer ihn durchgeführt hat. Kaum anzunehmen, dass Klimaschützer damit gegen das Verbrennen fossiler Energie protestieren und mal eben in 70 Meter Tiefe tauchen, um ein paar Löcher in Leitungen zu bohren. Zumal das Klimaproblem dadurch akut nicht kleiner wird. Die dänische Marine glaubt, es könne angesichts des technischen Aufwands nur ein staatlicher Akteur infrage kommen. Auch Russland stellte das Wort Sabotage in den Raum. »Jetzt kann keine Variante ausgeschlossen werden«, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Es klingt ein bisschen scheinheilig. Denn welcher Staat sonst, außer dem, den er repräsentiert, sollte ein Interesse daran haben, die Verunsicherung der europäischen Gasmärkte weiter zu provozieren? Inzwischen ist Russlands Machthaber Putin alles zuzutrauen. In der Ukraine verliert er Gebiete, seine Mobilmachung verläuft chaotisch, Männer versuchen in Scharen, das Land zu verlassen, Frauen in Dagestan protestieren in seltener Einigkeit gegen die Rekrutierung. Je stärker Putin im eigenen Land in die Enge getrieben wird, desto unberechenbarer könnte er werden. Wer immer es war: Es ist was faul im Staate Dänemark.

3. Passierte Usmanow ein unternehmerisches Missgeschick?

Mega-Jachten Superreicher kompensieren nicht selten irgendeinen Komplex. Vor einigen Jahren habe ich mal einen Text über die Lürssen-Werft in Bremen geschrieben , dem Marktführer für solche Gefährte. Angesichts der Diskretion dieser Branche waren meine Gesprächspartner damals ziemlich auskunftsfreudig. Sie erzählten von einem Auftrag, aus einer Dusche im Bad bitte Champagner statt Wasser regnen zu lassen. Sie berichteten von einem Eignerpaar, bei dem die Ehefrau Schrankoberflächen aus Rochenhaut auswählte. Als der Ehemann das Boot in Empfang nehmen wollte, fand er es ganz scheußlich und ließ alles wieder runterreißen und neu machen. Es gab zwei Faustregeln, die mir die Experten in den Block diktierten: Je größer die Jacht, desto kleiner der Eigner, meist kamen sie aus Russland. Und: Ein Meter Boot kostet rund eine Million Euro. Das ist nun auch schon wieder über zehn Jahre her. Inzwischen dürften es zwei Millionen Euro sein.