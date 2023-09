Harter Schnitt: Der Klimawandel mit extrem hohen Meerestemperaturen hat zum mit Abstand heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen 1940 geführt. In Griechenland wurden gerade die schwersten Regenfälle seit Aufzeichnung der Wetterdaten registriert. Binnen 18 Stunden fiel in der Region um die Hafenstadt Volos so viel Regen wie in Berlin in einem ganzen Jahr. Zwei Menschen kamen ums Leben, ganze Landstriche sind sintflutartig überschwemmt.

Stromversorgung, Mobilfunknetze und Internet fielen aus. In der Bucht vor der Hafenstadt Volos harrten am Mittwochmorgen rund 400 Menschen auf einer Fähre aus, die wegen der Unwetterschäden nicht anlegen durfte. Auch am Flughafen der Sporaden-Insel Skiathos war der Betrieb weitgehend eingestellt. Und was hat das mit Weidels Auftritt in Gillamoos zu tun, fragen Sie sich vielleicht?

Nun: Die Erde – und damit die Meere – erwärmen sich nicht zuletzt wegen des hohen Fleischkonsums, dessen Produktion mehr CO₂ freisetzt als der gesamte globale Autoverkehr. Aus wärmeren Meeren verdunstet mehr Wasser, das schließlich als sturzbachartiger Regen auf die Erde zurückfällt und auf ausgedorrte Böden trifft, die ihn nicht aufnehmen können.

Die globale Durchschnittstemperatur für die Monate Juni bis August betrug 16,77 Grad, wie der EU-Klimawandeldienst Copernicus heute mitteilte. Das waren 0,66 Grad über dem Durchschnitt und deutlich mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019 mit 16,48 Grad. Klimaexperten sind überzeugt, dass damit längst nicht das Limit erreicht ist. Auch bei den Meeren gab es rekordverdächtige Anomalien: Im August war die Meeresoberflächentemperatur mit 20,98 Grad im Mittel so hoch wie nie in einem Monat seit Aufzeichnungsbeginn.

Irgendwann dürfte es auch in Deutschland wieder soweit sein, dass Häuser und Höfe wegschwimmen. Die AfD träumt ja gerade davon, bald die Bundesregierung zu stellen, in einem entsprechenden Sofortprogramm finden sich zum Thema Klima übrigens vier Punkte: 1. Die Abschaffung des Öl- und Gasheizungsverbots, 2. Die Abschaffung des Verbots von Verbrennern. 3. Die Streichung der CO 2 -Abgabe auf Heizöl, Erdgas, Benzin oder Diesel. 4. Die Erhöhung der Pendlerpauschale ab dem ersten Kilometer auf 50 Cent.

Das versteht die Partei offenbar unter Heimatliebe.

