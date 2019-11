hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Fritz von Weizsäcker getötet

Es ist 18.50 Uhr, als der Täter zusticht. Eine Weile hat der Mann seinem Opfer noch zugehört, in einem Tagungsraum der Berliner Schlosspark-Klinik. Unauffällig habe er sich zunächst verhalten, so beschreibt es später die Polizei. Thema an diesem Dienstagabend: "Fettleber - (K)ein Grund zur Sorge?" Der Vortrag des Mediziners Fritz von Weizsäcker richtet sich an Laien. Etwa 20 Zuhörer sind gekommen, einer hat ein Messer dabei.

Von Weizsäcker stirbt noch am Tatort. Ein Polizist, der zufällig anwesend ist, versucht den Angreifer noch zu stoppen, wird dabei selbst schwer verletzt. Anderen Zuhörern gelingt es schließlich, den Messerstecher zu überwältigen.

DPA Fritz von Weizsäcker (2. v. l.) mit Schwester Beatrice, Mutter Marianne und dem damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck im Jahr 2015 in Berlin

Die Tat löst deutschlandweit Entsetzen aus. (Mehr zu den Reaktionen lesen Sie hier.) Nicht nur, weil von Weizsäcker ein renommierter Mediziner ist, seit 2005 Chefarzt der Gastroenterologie-Abteilung. Nicht nur, weil der 59-Jährige aus einer einflussreichen Familie stammt und sein Vater Richard von Weizsäcker einst Bundespräsident war.

Laut Polizei ist der Tatverdächtige 57 Jahre alt und kommt aus Rheinland-Pfalz. Viel mehr geben die Ermittler zunächst nicht bekannt. Nach SPIEGEL-Recherchen spricht der Täter in den Vernehmungen jedoch von einer gezielten Tötung. Er habe sich an der Familie von Weizsäcker rächen wollen.

Richard von Weizsäcker sei als Geschäftsführer des Chemiekonzerns Boehringer Ingelheim in den Sechzigerjahren dafür verantwortlich gewesen, dass das Unternehmen tödliche Giftstoffe für den Vietnamkrieg geliefert habe. Laut Berliner Staatsanwaltschaft soll der Verdächtige aufgrund einer "akuten psychischen Erkrankung" in eine Klinik gebracht werden.

Das Zitat des Tages: "Es wird niemals funktionieren."

Evan Vucci/AP US-Präsident Donald Trump

Der Satz stammt aus einer der zahlreichen Twitter-Botschaften, mit denen Donald Trump derzeit versucht, das Amtsenthebungsverfahren gegen sich zu verunglimpfen. Die Demokraten wollten lediglich seinen Republikanern schaden, meint der US-Präsident. Tatsächlich gerät Trump zunehmend in die Bredouille. (Sehen Sie hier eine Videoanalyse meines Kollegen Roland Nelles.) Am Dienstag sagte Oberstleutnant Alexander Vindman im Kongress aus. Der Soldat war im Juli bei jenem Telefonat zugeschaltet, in dem Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zur Wahlkampfhilfe genötigt haben soll. Am Mittwoch wurde der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, vor den Geheimdienstausschuss beordert. Auch er belastete Trump schwer. (Mehr zu den Hintergründen erfahren Sie hier.)

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

DPA Boris Johnson und Jeremy Corbyn beim TV-Duell

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare und Interviews

"Meine Frau lehnt eine Quote vehement ab": Vor dem CDU-Parteitag spricht sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff gegen eine Frauenquote für seine Partei aus. Öffnungsversuchen gegenüber der AfD erteilt er eine Absage. Das Interview.

"Können Sie mich verstehen?" 15 Prozent der Menschen weltweit sind schwerhörig. Die meisten merken das selber gar nicht. Mit Harald Schmidts Hilfe finden Sie heraus, ob Sie dazugehören. Zur Videokolumne geht es hier entlang.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Die Freischwimmer: Verbände verdienen Milliarden mit Profisportlern, bei denen davon wenig ankommt. Eine Gruppe mit Weltklasseschwimmern wehrt sich und hat eine eigene Liga gegründet. Den Text von Thilo Neumann finden Sie hier.

"Je mehr man Randalierern nachgibt, desto trotziger werden sie": Die pekingnahe Politikerin Regina Ip ist zugleich Verbündete und Konkurrentin der Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam. Im Interview mit meinem Kollegen Bernhard Zand spricht sie über die Gewalt in der Stadt.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Tom Sheehan/ Sony Music Leonard Cohen

Was Sie hören könnten: "Thanks for the Dance" - noch einmal ist auf diesem Album die Stimme von Leonard Cohen zu hören. Die neun Texte hatte der Songwriter noch eingesungen, bevor er 2016 verstarb. Sein Sohn Adam vertonte sie. Obwohl Cohen bei der Aufnahme längst um sein Schicksal wusste, "schleicht sich keine Bitterkeit oder gar Morbidität in diese Verse", schreibt mein Kollege Andreas Borcholte. Die Rezension lesen Sie hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Kevin Hagen vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.