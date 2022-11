Nuschin saß als Häftling in der Strafkolonie Nr. 3 des Gebiets Rjasan südöstlich von Moskau ein. Er hatte nach eigenen Angaben als Teil einer Bande 1999 bei einer Schießerei einen Menschen getötet, einen weiteren verletzt, wofür er zu 24 Jahren Haft verurteilt wurde. Später kamen noch einmal vier weitere Jahre wegen versuchten Ausbruchs dazu. Die »Wagner-Truppe« hat in russischen Gefängnissen nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten bereits Tausende Häftlinge für den Ukrainekrieg angeworben, Nuschin war einer von ihnen. Dabei sind Söldnertruppen eigentlich per Gesetz in Russland verboten.

Nun wurde bekannt, dass ihn seine eigenen Kameraden bestialisch hingerichtet haben sollen. Offenbar, weil er in der Ukraine übergelaufen war und gegen die Russen kämpfte. Die Hinrichtung erinnere an die Methoden radikaler Islamisten wie der Terrororganisation »Islamischer Staat«, schreibt meine Kollegin Christina Hebel. Doch wie geriet Nuschin überhaupt in die Hände der »Wagner«-Leute, wenn er sich doch zuletzt in ukrainischer Gefangenschaft befand? Dort sogar interviewt wurde von einem Journalisten?

Die Frage ist ungeklärt, doch es gibt Anzeichen, dass die Ukraine den »Wagner«-Häftlingssoldaten gegen mehrere eigene Soldaten eingetauscht haben könnte. Genaue Angaben macht man in Kiew dazu auf Nachfragen des SPIEGEL nicht, sagt nur, dass Nuschin nicht freiwillig in Gefangenschaft geraten sei. In Moskau distanziert sich der Kreml (»Nicht unsere Angelegenheit«). Prigoschin bezeichnete den Videoclip, auf dem Nuschins Hinrichtung zu sehen ist, zunächst als eine »hervorragende Regiearbeit, die ich in einem Atemzug angesehen habe«. Sie müsse den Titel »Ein Hund verdient den Tod eines Hundes« tragen. Später schrieb er in einem Brief an den Generalstaatsanwalt, dass »Wagner« mit Nuschins Ermordung nichts zu tun habe.

Täglich gibt es Meldungen über Tote auf ukrainischer und russischer Seite, meist bleiben die Opfer anonym. Das Schicksal Nuschins verdeutlicht einmal mehr, wie barbarisch Krieg ist. »Krieg zerstört umfassend«, sagte Alt-Bundespräsident Gauck am Volkstrauertag am vergangenen Sonntag. »Er zerstört nicht nur die Wege, die Städte, die Häfen. Krieg zerstört den Menschen.«

