Olaf Scholz hat heute Vormittag in einer Regierungserklärung im Bundestag Bilanz gezogen, ein Jahr nach seiner historischen Rede von einer »Zeitenwende«. Mein Kollege Christoph Hickmann hebt in seiner Analyse der heutigen Scholz-Rede hervor, dass der Bundeskanzler all jenen eine Absage erteilt habe, die derzeit Zugeständnisse von der Ukraine verlangen. »Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln, außer über die eigene Unterwerfung«, lautet der wichtigste Satz des Kanzlers zum Verhandlungsthema.

In seiner Bilanz habe Scholz offenbart, dass es zwischen ihm und vielen Deutschen ein grundlegendes Missverständnis darüber gibt, was unter »Zeitenwende« eigentlich zu verstehen ist, so der SPIEGEL-Kollege. »Die allermeisten Menschen dürften damit vor allem das Sondervermögen für die Bundeswehr assoziieren, jene 100 Milliarden Euro, die Scholz damals ankündigte.« Der Bundeskanzler selbst denke die Sache größer, lautet Christophs Einschätzung. »Putins Angriffskrieg hat die westlichen Gesellschaften in ihrer Gewissheit erschüttert, dass derart Entsetzliches in Europa nicht mehr passieren könne. Er hat Einfluss auf nahezu alle Bereiche der internationalen Zusammenarbeit, auch des täglichen Lebens, er bestimmt seit einem Jahr die politische Agenda.«

Scholz sei gut darin, diese Konsequenzen wahrzunehmen und weiterzudenken. Das reiche aber leider nicht, findet mein Kollege. »Die meisten Menschen hierzulande nehmen die kleinen Teilerfolge nicht wirklich wahr, die Scholz nach seinen Gesprächen mit diversen Staats- und Regierungschefs für sich reklamiert.« Sehr deutlich würde dagegen von den Deutschen wahrgenommen, wie viel bei der Bundeswehr bis heute im Argen liege. Dafür müsste der Kanzler um Verständnis bitten und die mühseligen Prozesse bei den Streitkräften erklären. Das tat er auch heute nicht.

»Ein typischer Scholz-Auftritt«, sei es gewesen, analysiert Christoph. »Never explain, never complain«, nach diesem Motto handelten Scholz und seine Leute seit jeher. »Die Frage ist, ob es inmitten einer Zeitenwende noch taugt.«

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Scholz und das Missverständnis von der Zeitenwende

3. Trotz eines De-facto-Verbots gelangen enorme Mengen von Teakholz aus Myanmar nach Europa – weil EU-Sanktionen nicht durchgesetzt werden