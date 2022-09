»Die Telekom geht an die Börse, da geh ich mit«, so warb Manfred Krug vor einem Vierteljahrhundert für die »Volksaktie«. Bei vielen, die auf ihn hörten, dürfte die Sympathie für den Schauspieler in Wut und Frust umgeschlagen sein. Was die Betroffenen vielleicht ein wenig tröstet: Krug selbst war oft genervt von den Telekom-Leuten und ihren Reklamemachern, wie in seinen Tagebüchern nachzulesen ist (hier mehr ). An einer Stelle erklärt er dem Telekom-Chef, was gute Werbung ausmacht: »Kein Insistieren, kein Indoktrinieren, nicht die Takes mit Text überladen, keine Inflation von Botschaften, nicht dauernd den Namen Telekom aufsagen, nicht servil grinsen, nicht schmusen und einschleimen.«

Über den geglückten Börsenstart des Autobauers sagt mein Kollege Simon Hage aus unserem Wirtschaftsressort: »Investoren sehnen sich nach guten Börsenstorys in düsteren Zeiten.« Jetzt habe die deutsche Autoindustrie wieder ein Aushängeschild, das den Anspruch hat, in der Tesla-Liga mitzuspielen. Porsche war heute mehr wert als Mercedes-Benz und BMW. »Erweist sich der Börsengang langfristig als Erfolg, könnte er womöglich sogar das deutsche Trauma mit der T-Aktie überstrahlen – und damit wieder mehr Privatanleger an die Börse locken.« Was Krug wohl zu Porsche eingefallen wäre?

