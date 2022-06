Ich gehöre zur Generation Probealarm. Weil ich in Deutschland aufgewachsen bin, einem Land, dass in den letzten Jahrzehnten von größeren Notstandssituationen glücklicherweise verschont geblieben ist, denke ich beim Wort »Alarm« unwillkürlich an das schnelle Verlassen von Schul- oder Redaktionsgebäuden zu Übungszwecken. An gut gelaunte Helfer, die für den Ernstfall nur trainieren. An Menschen, die an Sammelpunkten fröhlich miteinander plaudern. An sinnvolle Vorbereitungen für eine Notlage, die hoffentlich nie eintritt. Heute hat der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck die zweite Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen, die als »Alarmstufe« bezeichnet wird. Als Grund nannte der Minister reduzierte Gaslieferungen aus Russland und die anhaltend hohen Preise.

»Gas ist von nun an ein knappes Gut«, sagte Habeck. »Die Drosselung der Gaslieferungen ist ein ökonomischer Angriff auf uns.« (Hier das Video.) Die Strategie von Russlands Präsident Wladimir Putin sei es, Unsicherheit zu schüren, die Preise hochzutreiben und zu spalten. »Wir sind in einer Gaskrise. Gas ist von nun an ein knappes Gut. Die Preise sind jetzt schon hoch, und wir müssen uns auf weitere Anstiege gefasst machen.« Die Preiserhöhungen seien eine extreme Belastung für viele Menschen.

Immerhin ist aktuell die sogenannte Versorgungssicherheit noch gewährleistet. Das klingt für Menschen wie mich ein wenig beruhigend. Tatsächlich ist die Alarmstufe die zweite von drei Stufen des Notfallplans Gas. Die höchste wäre die Notfallstufe. Laut Plan liegt bei der Alarmstufe eine Störung der Gasversorgung oder eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas vor. Der Markt ist aber noch in der Lage, diese Störung oder Nachfrage zu bewältigen. Oberste Priorität sei es nun, die Gasspeicher zu füllen, sagte Habeck heute. Auch sollte möglichst beim Gasverbrauch gespart werden.

»Dass Robert Habeck die Alarmstufe ausruft, zeigt, wie groß die Gefahr eines Gas-Notstandes ist«, sagt mein Kollege Claus Hecking aus unserem Wirtschaftsressort. »Nicht jetzt, sondern im kommenden Winter.« Die wirklich harten Entscheidungen müsse der Minister wohl in den nächsten Wochen treffen. »Müssen die Gasversorger größtenteils die Last der hohen Preise schultern – oder die Endverbraucher? Und wie greift der Staat dann den Betroffenen unter die Arme?«

