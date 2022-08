Der Spontan-Lockdown führte jedoch nicht dazu, dass sich die Anwesenden fügten. Im Gegenteil – jeder versuchte noch, in letzter Sekunde den Ausgang zu erreichen, bevor sich die Türen schlossen. Videos in sozialen Medien zeigen, wie Menschen übereinander stürzten. Im Frühjahr hatte die Regierung die Bewohner der 25-Millionen-Metropole zwei Monate lang gleichermaßen unter Hausarrest gestellt, um die Verbreitung des Virus zu bremsen.

In Deutschland scheinen außer der Maskenpflicht in Bus, Bahn und Flugzeug derzeit überhaupt keine Schutzmaßnahmen zu gelten. Und an die wenigen anderen, die es auf Papier noch gibt – fühlt sich daran wenigstens der Gesundheitsminister Karl Lauterbach gebunden? Vor Kurzem war er an Corona erkrankt. Da er in Berlin wohnt, galt für ihn die dortige Quarantäneverordnung, in der steht: »Wenn Sie die Isolation bereits vor Ablauf von 10 Tagen beenden möchten, müssen Sie für mindestens 48 Stunden ohne Krankheitszeichen geblieben sein.«

Lauterbach antwortete vergangenen Dienstag in einem ARD-Interview auf die Frage, ob er wieder negativ sei: »Ganz fit bin ich noch nicht.« Bereits am nächsten Tag beendete Lauterbach dann aber die Isolation und besuchte das Kabinett. Ein ehemaliger Berliner Abgeordneter der Freien Wähler hat gegen Lauterbach Anzeige erstattet und damit die Frage aufgeworfen, ob Lauterbach mit dem Verlassen der Isolation korrekt gehandelt habe .

»Es wird vollkommen zu Recht gefragt, ob ich gegen Isolationsregeln verstoßen habe. Denn wer das tut, gefährdet seine Mitmenschen«, sagte Lauterbach nun dem SPIEGEL. Er habe aber eben keine Symptome mehr gehabt, keine Hals- oder Kopfschmerzen. Nur sei er eben einfach noch nicht fit gewesen und habe den Aufzug in sein Büro im sechsten Stock genommen, statt zu Fuß zu gehen. Sport mache er vorerst nicht.

Meine Kollegin Milena Hassenkamp glaubt nicht, dass die Angelegenheit für den Minister ein juristisches Nachspiel haben wird. »Symptomfreiheit« sei kein geschützter Begriff, der vorschreibt, dass man nicht kurzatmig sein dürfe. »Wer beweisen wollte, dass Lauterbach über seine Symptome unehrlich war, hätte schon bei der Kabinettssitzung ein Thermometer zücken müssen – und nachweisen, dass Lauterbach noch Fieber hat.«

3. Gegen den GAU

Atomkraftwerke sind für mich Orte des Grauens. Die Dampfsäule des Kernkraftwerks Neckarwestheim, das man vom Balkon meiner Schwiegereltern im schwäbischen Lauffen sehen kann, nahm ich immer schon als bedrohlich wahr. Vielleicht, weil ich als Kind der Achtziger- und Neunzigerjahre mit den Simpsons und damit mit dem geizigen und grausamen Atomkraftwerksbesitzer Montgomery Burns aufgewachsen bin. Oder weil sich mir die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986 tief in die kindliche Angst-DNA eingebrannt hat.

Derzeit ist eines der größten Atomkraftwerke der Welt Kriegsschauplatz und ich verschlinge besorgt jede neue Nachricht zu den Vorgängen dort. Heute waren sie ausnahmsweise mal gut: Kremlchef Wladimir Putin will nun angeblich ein Team internationaler Experten dorthin vorlassen.