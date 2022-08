Doch wie denken eigentlich die Verkehrsbetriebe darüber? Immerhin haben mehr als 30 Millionen Bundesbürger mit dem 9-Euro-Ticket deren Angebote genutzt. Mein Kollege Alfred Weinzierl hat sich in ganz Deutschland umgehört und die »genaue Evaluation«, die Wissing forderte, exklusiv einsehen können. Demnach kauften 27 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer das 9-Euro-Ticket, weil es frisch angeboten wurde. Die tägliche Nutzung des Autos ging von 43 auf 39 Prozent zurück – und bei den öffentlichen Verkehrsmitteln entsprechend nach oben. Mit einem 69-Euro-Ticket für alle Busse, Bahnen und Regionalzüge, dazu bundesweit nutzbar, kämen fast alle Pendler und Dauerkunden günstiger weg als bisher. Es wäre kein Billigabo, wie Linder orakelt, aber ein attraktives Angebot. »Hinter den Flatrate-Gedanken dürfen wir nicht mehr zurückfallen«, sagt einer von Alfreds Gesprächspartnern, der Vorstandschef des Hamburger Verkehrsverbundes, Henrik Falk.

Vielleicht dringt die Erkenntnis ja auch zum Wirtschaftsfachmann Lindner durch, dass Abos und Flatrates bei Unternehmen wie Netflix (8,5 Prozent Umsatzplus im zweiten Quartal 2022 zum Vorjahreszeitraum) oder Spotify (23 Prozent Umsatzplus im dritten Quartal 2022 zum Vorjahreszeitraum) nicht zu deren Niedergang beigetragen haben.

3. Karl Klabauterbach

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dringt auf einen breiter angelegten Start für elektronische Rezepte und will dafür auch noch einfachere Wege eröffnen. »Wir müssen das jetzt schnell ausrollen«, so der SPD-Politiker heute. Also er müsste das jetzt schnell ausrollen. Am Donnerstag sprach er sich für das Corona-Medikament Paxlovid neben der Impfung als zweite Säule in der Pandemiebekämpfung aus (hier mehr dazu ). Also er müsste... Am Mittwoch rechnete der SPD-Mann mit einer baldigen Rückkehr zu regional begrenzten Maskenpflichten im öffentlichen Leben. »Ich persönlich gehe davon aus, dass wir im Oktober Schwierigkeiten bekommen werden«. Am Montag forderte er in Hannover: Pflegekräfte sollen in Heimen impfen dürfen.