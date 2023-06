Nach dem Suizid des Mannes 2018 sollte die AfD sein ganzes Vermögen erben, Geld, Goldbarren, Immobilien, einen Porsche. Es war die größte einzelne Zuwendung an eine politische Partei seit Gründung der Bundesrepublik.

Allein das Gold dürfte einen Wert von deutlich mehr als zehn Millionen Euro haben. 61 Barren und Hunderte Gold- und Silbermünzen waren in seiner Wohnung versteckt. Ein noch größerer Goldschatz lagerte in Schließfächern der BNP-Paribas-Bank in Luxemburg. Für die Überführung nach Deutschland zahlte die Rechtsaußenpartei in freudiger Erwartung 13.000 Euro, plus 9200 Euro Transportversicherung.

Doch womöglich hat sich die AfD zu früh gefreut. Nach Recherchen meiner Kollegen Hubert Gude und Sven Röbel hat eine Großcousine des Erfinders in dieser Woche einen Antrag beim Nachlassgericht eingereicht, den Erbschein in der Sache Strangfeld »wegen materieller Unrichtigkeit« einzuziehen. Denn Strangfeld soll schon lange vor seinem Tod an schweren psychischen Problemen gelitten haben. Verwandte spielten damals keine Rolle, die sein Vermögen hätten erben können. Doch eine Firma aus Berlin hat sich auf eigene Faust auf die Suche begeben und herausgefunden, dass es mindestens 133 Verwandte gibt, 14 sind potenziell erbberechtigt. Nun muss das Gericht entscheiden, ob der Erbschein tatsächlich ungültig ist. Sicher ist: Wenn sich niemand findet, der rechtmäßig das Erbe antreten kann, geht es an den Fiskus. Und wohl auch der Porsche 928.

Der jedenfalls, 1988 zugelassen, war seit Jahren stillgelegt und verstaubte in einer Garage des Ingenieurs zwischen alten Blumentöpfen und Fahrrädern. Das Auto landete schnell in einer anderen Garage – ausgerechnet der des AfD-Bundesschatzmeisters Carsten Hütter aus Sachsen.