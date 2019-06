hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: 30 Jahre Tiananmen-Massaker

1989 hat die chinesische Regierung die von Studenten getragene Rebellion auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking unter Einsatz von Panzern niedergeschlagen. Vermutlich kamen Hunderte Menschen dabei ums Leben - wie viele genau, ist bis heute unbekannt. Während anderswo auf der Welt der Opfer gedacht wird, bleibt das Thema in China ein Tabu.

Meine Kollegin Vanessa Steinmetz hat mit Expertin Kristin Shi-Kupfer über den Gedenktag gesprochen, der verschwiegen werden soll. Im Interview erklärt sie, welche Bedeutung das Tiananmen-Massaker für China hatte, und warum Plastikenten gegen das Vergessen helfen können.

Bereits vor dem Jahrestag wurden in China Aktivisten und Angehörige der Opfer festgenommen, unter Hausarrest gestellt oder zwangsweise "in die Ferien" aus Peking weggebracht. Auf dem Platz des Himmlischen Friedens herrschen verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Die Regierung rechtfertigt noch immer ihr Handeln von vor 30 Jahren.

US-AußenministeMikeoPompeoeoeo hat den Jahrestag hingegen als Anlass genommen, um Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik zu kritisieren. Die EU fordert eine Aufarbeitung des Blutbads. Und mein Kollege Bernhard Zand fragt sich, wie weit die Welt Peking trauen kann - und regt an, dass der Westen sein Verhältnis zu China überdenkt.

Die Zahl des Tages: zehn Meter

Um so viel wächst die Müllkippe von Ghazipur im Osten von Indiens Hauptstadt Neu-Delhi pro Jahr in die Höhe. Nach Angaben eines zuständigen Beamten ist der Müllberg schon jetzt 65 Meter hoch und umfasst eine Fläche von 40 Fußballfeldern. Bereits im kommenden Jahr könnte die Müllkippe höher sein als der Taj Mahal. Für die örtliche Bevölkerung ist das eine Gefahr.

AFP

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

Erdogan besteht auf Kauf von Russlands S-400-System: Die USA drohen der Türkei mit Sanktionen, sollte Ankara das russische Raketenabwehrsystem S-400 kaufen. Der türkische Präsident hält dennoch an seinem Vorhaben fest.

Die USA drohen der Türkei mit Sanktionen, sollte Ankara das russische Raketenabwehrsystem S-400 kaufen. Der türkische Präsident hält dennoch an seinem Vorhaben fest. Großdemos gegen Donald Trump: Der Staatsbesuch des US-Präsidenten löste in London Massendemonstrationen aus. Dabei wurden die Trump-Gegner recht kreativ.

ANDY RAIN/ EPA-EFE/ REX

Report zu Qualität in Krankenhäusern: Wollen Krankenhäuser in Deutschland komplizierte Behandlungen durchführen, müssen sie eigentlich ein Mindestmaß an Erfahrung vorweisen. Daran halten sich jedoch längst nicht alle.

Wollen Krankenhäuser in Deutschland komplizierte Behandlungen durchführen, müssen sie eigentlich ein Mindestmaß an Erfahrung vorweisen. Daran halten sich jedoch längst nicht alle. "Das Gewölbe könnte nächste Woche genauso gut einstürzen": In nur fünf Jahren will die französische Regierung Notre-Dame wiederaufbauen. Doch der Chefarchitekt ist besorgt.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Die Antwort auf die grünen Knuddel: Wie kommt die SPD wieder auf 40 Prozent? Eigentlich dürfte das kein Problem sein, meint Harald Schmidt - und macht in seiner Videokolumne einen Vorschlag.

SPIEGEL ONLINE

Die siechende SPD kritisieren? - Daran hat Margarete Stokowski keinen Spaß mehr. In ihrer Kolumne wundert sie sich allerdings darüber, dass Olaf Scholz noch da ist, und spricht von sexistischer Doppelmoral.

Verlassen Sie die "Loser-Stadt" Gera! - Das hat der Publizist Sergej Lochthofen jungen Menschen neulich geraten. Anlass war der Erfolg der AfD bei den dortigen Kommunalwahlen. Mein Kollege Peter Maxwill hält diesen Gedanken für verheerenFranrnAhearnrn und fordert Andersdenkende auf zu bleiben - für die Demokratie.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Spurlos verschwinden: Ob sagenhafter Lottogewinn, Gewalt in der Ehe oder skrupellose Geschäftspartner - es gibt viele Gründe, warum Menschen untertauchen wollen. FranrnAhearnrn hilft ihnen dabei.

Nikita Teryoshin

Der Mann ohne Gedächtnis: Eine drastische Hirn-OP raubte dem jungen Epileptiker Henry Molaison das Erinnerungsvermögen. Sein Fall wurde zum Meilenstein für die Forschung.

Umweltfreundlich bauen: Zement ist der heimliche Klimakiller. Bei der Herstellung wird mehr CO2 ausgestoßen als durch den gesamten weltweiten Flugverkehr. Forscher haben Alternativen entwickelt. Warum werden sie nicht eingesetzt?

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Schauen Sie "When They See Us" auf Netflix: In dem Vierteiler erzählt Regisseurin Ava DuVernay die Geschichte der "Central Park Five". Die fünf Teenager werden 1989 in New York verhaftet, weil sie eine Frau misshandelt und vergewaltigt haben sollen. Sie gestehen die Tat, obwohl sie unschuldig sind, und werden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Episodenhaft erzählt DuVernay, wie es jedem Einzelnen der fünf ergangen ist. Emotional, dramatisch, hart wird der strukturelle Rassismus offengelegt, der noch heute nachwirkt, schreibt mein KollegOliveerKaevererer.

Atsushi Nishijima/ Netflix

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Anna-Sophie Schneider vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.