Kurz vor Weihnachten flog nach Hinweisen ausländischer Geheimdienste ein Doppelagent beim Bundesnachrichtendienst auf . Die Bundesanwaltschaft sprach von Landesverrat: Der BND-Mann Carsten L. soll sensible Informationen an Russland geliefert haben – in Kriegszeiten. Politiker werten die Enttarnung als »wichtigen Schlag gegen Putin«.

Ein Team von Kollegen, die das Thema innere Sicherheit beim SPIEGEL betreuen, haben in den vergangenen Wochen in L.´s Umfeld recherchiert. Was sie zusammengetragen haben, zeichnet das Bild eines Mannes, der auch Ihr Nachbar hätte sein können: Fußballtrainer, Kunde im Mercedes-Autohaus, Kiesvorgarten und eben Liebhaber von Hausmannskost. Nur arbeitete er eben nicht als Abteilungsleiter beim örtlichen Mittelständler in Weilheim in Bayern, sondern als Referatsleiter in der Abteilung »Technische Aufklärung« des BND und Oberst der Bundeswehr.

Was ihn dazu veranlasst hat, auch für den russischen Geheimdienst zu arbeiten, ist noch nicht bekannt. Aber wieder zeigt sich: Russland verfolgt die Strategie, den Westen mit Agenten und Doppelagenten zu fluten. Zehntausende Mitarbeiter des Inlandsdiensts FSB, des Auslandsdiensts SWR und des Militärgeheimdiensts GRU führen einen Schattenkrieg gegen den Westen, im Ringen um Macht und Einfluss, um Rohstoffe und Geld. Dieser Krieg dauert bereits viel länger an als der offene Krieg in der Ukraine. Und anders als auf dem Schlachtfeld ist Putin in der psychologischen Kriegsführung sehr viel erfolgreicher. Er infiltriert nicht nur Geheimdienste, sondern auch Institutionen des täglichen Lebens, um zu manipulieren und Stimmungen zu beeinflussen.

Nur in wenigen Fällen gelingt es, Putins Agenten zu enttarnen. Im Fall L. hat es geklappt, für ihn hat es sich ausspioniert. Aber wohl Tausende machen weiter.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Kriegslieder, Jagdausflüge und rustikales Essen

2. Lassen Sie mich aussprechen

Als Anne Will die gleichnamige Talkshow in der ARD übernahm, gab es in Deutschland noch kein iPhone. (Das journalistische Zeitmaß ist ja oft die iPhone-Generation, so wie es bei Flächen das Fußballfeld und das Saarland ist.) Im September 2007 übernahm Will, gelernte Sportreporterin vom Sender Freies Berlin und Tagesthemen-Moderatorin, die Talkshow ihrer Vorgängerin Sabine Christiansen – und wie Christiansen unterstellte man Will, dass sie diesem Job nicht gewachsen sei.