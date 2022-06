Erleichterung schaffen könnte hier ein von 1990 stammendes Produkt der Tradionsmarke Krauss-Maffei-Wegmann: der Mehrfachraketenwerfer vom Typ »Mars II«. Mehrfachraketenwerfer, weil er binnen 60 Sekunden bis zu zwölf Flugkörper bis zu 40 Kilometer weit werfen kann. Im Verein mit einem modernen Flugabwehrsystem sowie einem Ortungssystem für feindliche Artilleriestellen ist das schon ein bisschen mehr als nichts.

Vermutlich zum Leidwesen der Linken-Chefin Janine Wissler, die im SPIEGEL-»Spitzengespräch« zu Protokoll gegeben hatte: »Wenn wir weiter Waffen und schweres Gerät liefern, wird dieser Krieg auch nicht in kurzer Zeit zu Ende sein«. Möglicherweise wäre er ja in kurzer Zeit zu Ende, und zwar zugunsten der Aggressoren, lieferten wir diese Waffen gerade nicht. Es ist kompliziert. Oder eben gerade nicht?

Sachen, die weit werfen, liefern auch die USA, und zwar einen – sieh an! – Mehrfachraketenwerfer mit einstellbaren Reichweiten von 32 bis 300 Kilometern. Bedingung für die Lieferung sei laut Pentagon eine Zusage der Ukraine gewesen, damit keine Ziele auf russischem Territorium anzugreifen. Auch der Kanzler hob diese Zusage in seiner Haushaltsrede hervor. Es haben also, weiteren und schweren Waffen zum Trotz, russische Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin keinen Grund zur Sorge.

Neben versprochenem Luftabwehrsystem: Deutschland will auch Mehrfachraketenwerfer in die Ukraine schicken

