1. Altkanzler Gerhard Schröder steht zu seinem Kumpel Putin – das zeigt: Frauen betreiben Politik nüchterner und seriöser. Mit Journalistenmenschen, Männern wie Frauen, kam Gerhard Schröder lange Zeit prächtig zurecht. Als Altkanzler wurde er manchmal verspottet, unter anderem wegen der Twitter-Aktivitäten seiner aktuellen Ehefrau. Ich erinnere mich an ein launiges Interview, das Schröder vor nicht allzu langer Zeit einem Mediendienst gab. In dem Interview sagte Schröder : »Leute, das ist mein Leben und nicht eures. Ich mache, was ich für richtig halte, und ihr macht euren Kram.«

»Dass der Tesla-Troll nach der Plattform greift, wirkt wie der finale Beweis, dass ein spannendes, hoffnungsvolles Sozialexperiment vorerst gescheitert ist«, hat mein Kollege Stefan Schultz aus dem Wirtschaftsressort schon vor ein paar Tagen in einem Essay über den geplanten Twitter-Deal geschrieben. Was hält er davon, dass die Twitter-Chefs nun offenbar doch verhandeln wollen – und welche Folgen könnte das haben? »Twitter war gerade dabei, die Diskurse auf der Plattform strenger zu steuern«, sagt Stefan. »Das Management hatte begriffen, dass Twitters radikale Offenheit die Massenmedien weniger demokratisieren konnte als gewünscht.« Man habe eingesehen, dass die Offenheit potenziell demokratieschädigenden Kräften großen öffentlichen Einfluss bescherte. »Sollte Musk den Laden übernehmen, dann würde er die stärkere Steuerung wohl zurückdrehen.« Lesen Sie hier mehr: Twitter verhandelt nun doch mit Musk über Verkauf 3. Donald Trump plant wohl, bei der nächsten US-Präsidentenwahl anzutreten – dafür dürfen die von ihm unterstützten Kandidaten bei der Kongresswahl im Herbst nicht durchfallen. Lange war Donald Trump der berühmteste Twitter-Nutzer der Welt, dann wurde sein Account von den Chefs des Kurznachrichtendienstes ausgeknipst – weil es der Politiker, grob zusammengefasst, mit seiner Hetze und der Verdrehung der Wahrheit zu weit getrieben hatte. Ich selbst bin in diesen Tagen wie viele halbwegs vernünftige Menschen erstaunt und entsetzt darüber, das Trump in der amerikanischen Politik immer noch eine wichtige Rolle spielt. Mein in Washington arbeitender Kollege Roland Nelles beschreibt nun in einem Report, wie Trump an seinem Comeback arbeitet . Auch wenn er seine Kandidatur noch nicht offiziell erklärt hat, ist Trumps Plan für einen Antritt bei der nächsten Präsidentenwahl im November 2024 offenkundig weit gediehen. Ein bedeutender Schritt sind für ihn die Zwischenwahlen zum Kongress, die Midterms, im November. Dabei werden alle 435 Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus und ein Drittel der 100 Mitglieder des mächtigen US-Senats neu gewählt. Zugleich steht eine Reihe von Gouverneurswahlen in wichtigen Bundesstaaten an. Trump mischt bei der Vorbereitung lautstark mit.

Allerdings habe der Plan des 75-Jährigen Tücken, so berichtet der Kollege. »Sollte es Trump nicht gelingen, die große Mehrheit seiner Lieblingskandidaten durchzusetzen, könnte dies seine Comeback-Pläne empfindlich stören.« Zahlreiche Menschen in der Partei der Republikaner würden sich, falls die Wählerinnen und Wähler Trumps Kandidaten im Herbst die Stimmenmehrheit versagen, vermutlich fragen, ob es eine gute Idee wäre, erneut mit dem Ex-Präsidenten anzutreten. Deshalb geht es in diesen Tagen auch um Trumps Zukunft. »Hat er die Republikaner weiter fest im Griff?« fragt Roland. »Ist ihm die Basis immer noch ergeben – oder verliert er an Einfluss?« Tatsächlich habe Trump bei der Auswahl seiner Kandidaten nicht immer eine glückliche Hand bewiesen, so der Kollege. Einer von Trumps Lieblingen soll zum Beispiel seine Frau misshandelt haben. Ein anderer, er heißt Mehmet Oz, ist ein schillernder Mediziner, der es durch seine Ratgebersendung »The Dr. Oz Show« im Fernsehen zu landesweiter Berühmtheit gebracht hat. Ob ihn das im Politikgeschäft besonders befähigt? »Wenn die Loyalität zum Chef das wichtigste Kriterium wird«, so heißt es im Wahlkampf-Report, »können andere Qualitäten auf der Strecke bleiben.« Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Trumps neue Trümmertruppe

