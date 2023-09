Zum Auftakt des viertägigen Treffens, am sogenannten Wirtschaftstag, lud Außenministerin Annalena Baerbock ihren Parteifreund ein, Wirtschaftsminister Robert Habeck. Dabei ging es auch um die nationale Sicherheitsstrategie und die Chinastrategie, beide sind unter Baerbocks Federführung entstanden – mit dem Ziel, die wirtschaftliche Abhängigkeit von China und Russland zu reduzieren. Vor allem beim Gas hing Deutschland seit der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder am Tropf Russlands, mehr als 50 Prozent bezogen wir aus Putins Reich.

Die eine Frage ist, wie man verhindert, dass Deutschland jemals wieder in so eine krasse Abhängigkeit gerät. Die andere, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Insofern dürften einige Diplomaten aufmerksam verfolgt haben, was ihr früherer Kollege Rolf Nikel dazu sagt. Nikel arbeitete unter Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Angela Merkel in der außen- und sicherheitspolitschen Abteilung des Kanzleramtes, zeitweise als stellvertretender Leiter. Von 2014 bis 2020 war der Top-Diplomat Botschafter in Warschau.

Im Interview mit meinem Kollegen Klaus Wiegrefe fordert Nikel eine Enquete-Kommission des Bundestages, um die Russlandpolitik der vergangenen Jahrzehnte aufzuarbeiten. Ihm gehe es nicht um individuelle Schuldzuweisungen: »Es war ein systemisches Versagen«, sagt er. »Wir waren naiv und viel zu optimistisch in unseren Annahmen. Wir glaubten, die negative Entwicklung in der russischen Innenpolitik von der wirtschaftlichen Kooperation trennen und die russische Politik beeinflussen zu können.«

In der Geschichte der Bundesrepublik gab es mehr als 30 Enquete-Kommissionen, von Fragen rund um das Thema Aids, der SED-Diktatur, digitale Gesellschaft bis hin zur Aufarbeitung der Afghanistan-Politik. Der Bundestag ist auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder verpflichtet, eine Enquete-Kommission einzusetzen, das entspräche 178 Sitzen. Doch weder bei der SPD noch bei der CDU dürfte es ein übergroßes Interesse für eine historische Aufarbeitung geben. Die Grünen haben nur 118 Sitze, die FDP 92, die AfD und die Linken kommen auf 82 und 39 Sitze, und im Gegensatz zu den Regierungsparteien hält dort in weiten Teilen die Russlandgläubigkeit noch immer an.

2. Aus beleuchteten Wiesen werden Leuchttürme

Als der taiwanesische Chiphersteller TSMC entschied, für zehn Milliarden Euro eine Fabrik in Dresden hochzuziehen, rief das bei vielen eine Mischung aus Erstaunen, Missgunst und Häme hervor. Im Osten? Wo die AfD dominiert? Wo die Bevölkerung überaltert? Wo es jenseits der Landeshauptstadt kaum Busse und Bahnen fahren? Als dann Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer auch noch sagte, Dresden sei auch deshalb gewählt worden, weil dort schon zu DDR-Zeiten Mikrochips hergestellt wurden, wurde Verwunderung zu Gelächter.