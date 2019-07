hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin

Ihr Plädoyer für Europa am Morgen war leidenschaftlich, am Abend dann hat es knapp gereicht: Ursula von der Leyen, nur noch bis morgen deutsche Verteidigungsministerin, hat eine Anschlussverwendung. Sie übernimmt zum 1. November das Amt der EU-Kommissionspräsidentin, den wichtigsten Job in der EU.

Der Weg zur Abstimmung in Straßburg, die vor wenigen Minuten fertig ausgezählt wurde, war schwer: Der Tag der Entscheidung hatte mit einer Rede vor den Abgeordneten begonnen. Dann kamen Nachfragen, Attacken, Pressekonferenzen - und das lange Warten auf das Votum.

Ihren Rücktritt als Verteidigungsministerin hatte sie bereits am Montag angekündigt. Es bleibt damit die Frage, wer ihr im Wehrressort nachfolgen wird. Dafür wurden einige Namen gehandelt, unter anderem Gesundheitsminister Jens Spahn: Wer wird Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt über die deutsche Armee, also IBuK? Das sind mögliche Optionen.

Wie von der Leyen wurde, was sie ist, haben unser Brüssel-Korrespondent Markus Becker und die Video-Kollegen in einem Film über die neue Spitzenfrau in Brüssel nachgezeichnet. Ein Porträt.

Die Zahl des Tages: 2,9 Millionen

In so vielen deutschen Haushalten arbeiten Putzhilfen schwarz, ergab eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln. Die illegalen Beschäftigung einer Reinigungskraft wird als Lappalie betrachtete. Ist sie nicht.

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

Attacke auf Kommunalpolitiker: Dieter Gummer, Oberbürgermeister im baden-württembergischen Hockenheim, ist von einem Unbekannten schwer verletzt worden.

Dieter Gummer, Oberbürgermeister im baden-württembergischen Hockenheim, ist von einem Unbekannten schwer verletzt worden. Autoanschlag von Charlottesville: James Alex Fields, rechtsextremer Attentäter in den USA, soll im Gefängnis sterben. Er erhielt lebenslänglich plus 419 Jahre Haft.

Steve Helber/AP Verurteilt: James Alex Fields Jr.

Rassismus in den USA: Präsident Donald Trump hat mit neuen Tiraden provoziert. Demokraten fordern: Geht dem Rassisten im weißen Haus nicht auf den Leim.

Präsident Donald Trump hat mit neuen Tiraden provoziert. Demokraten fordern: Geht dem Rassisten im weißen Haus nicht auf den Leim. Ressortchef im Schröder-Kabinett: Der frühere Wirtschaftsminister und Kohle-Manger Werner Müller ist tot, er starb mit 73 Jahren an Krebs.

Der frühere Wirtschaftsminister und Kohle-Manger Werner Müller ist tot, er starb mit 73 Jahren an Krebs. Weibliche Konkurrenz für Bond: Im 25. Film der "James-Bond"-Reihe könnte der Chauvi-Spion weibliche Konkurrenz bekommen, durch eine Agentin 007.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Wolfgang Kumm/DPA Merkel, sitzend, beim Empfang für die moldauische Ministerpräsidentin Maia Sandu

Bitte auch mal nicht meinen: Meinungsfreiheit heißt, jeder darf eine haben und sie sagen. Kolumnistin Stokowski findet, immer muss das nicht sein. Etwa wenn es um die zitternde Kanzlerin geht.

VdL hat's geschafft, und Harald Schmidt wusste es natürlich schon vorher. Den nächsten Verteidigungsminister kennt er auch schon: Philipp "Boots on the Ground" Amthor. Das Video.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Anders schön: Ilka Brühl ist Model, geboren wurde sie mit einer Gesichtsspalte. Sie wollte trotzdem vor die Kamera. Ein Interview.

Ines Rehberger Ilka Brühl

Linkes Dynamit: Die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez gilt als Star der Linken in den USA - und ist eine Hassfigur für Präsident Trump. Christoph Scheuermann portraitiert.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Vom Abend ist jetzt wenig übrig, aber das können Sie noch schnell sehen: Wo Kim Jong Un trotz Sanktionen seine gepanzerten Mercedese her hat, zeichnen die Kollegen der "New York Times" in diesem kleinen Film nach.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Christoph Titz vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.