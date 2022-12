Das Gefühl, das nur Eltern kennen, dafür aber wohl alle Eltern, ist die »Manchmal muss es halt einfach funktionieren«-Scham. Sie fühlen sich schlecht, wenn sie ihre Kinder bloßgestellt, angemotzt, grob festgehalten haben, nur weil die Ketchup als Fingerfarbe nutzen, auf dem Weg zum Bus trödeln, noch kurz den Schnee probieren oder an der Supermarktkasse das Überraschungsei auspacken. Sitz still, sei ruhig, komm schnell, lass dass - gibt's in fast jeder Familie, in fast jeder Lautstärke und Tonlage. Mütter und Väter mutieren zu Verkehrspolizisten, denen der möglichst reibungslose Ablauf wichtiger ist als das liebevolle Miteinander. Wenn Eltern vernünftig sind, vergeben sie nicht nur den Kindern, sondern auch sich selbst - und feiern jeden Tag, jeden Moment, in dem sie irgendwoher die Kraft nehmen, um auf einen Schreianfall mit einem geduldigen »Ich hab eine tolle Idee« zu antworten.

Viele Eltern erwarten zu recht, dass in den Kitas ihrer Kinder pädagogisch sinnvoller gearbeitet wird, als sie selbst es oft hinkriegen. Dass Erzieherinnen und Erzieher nicht ausrasten, die Kinder nicht bloßstellen und nicht grob festhalten. Jetzt zeigt eine Recherche des Bayerischen Rundfunks: Diese Erwartung wird immer öfter enttäuscht, zumindest in Bayern. Der Personalmangel in Kitas und Krippen wird demnach zunehmend zur Gefahr für Kinder. (Hier mehr.)

Der Sender hatte 76 Aufsichtsbehörden von bayerischen Kindertagesstätten und Krippen befragt, 59 gaben Auskunft. Die Ergebnisse: 232 Meldungen über seelische und körperliche Gewalt dokumentierten die teilnehmenden Behörden bis Anfang Dezember – rund hundert Verdachtsfälle mehr als im Jahr zuvor. Dazu zählt etwa, dass Kinder vom Personal zum Essen gezwungen oder erniedrigt werden. Bei einigen Hunderttausend betreuten Kindern klingt das nach wenigen Fällen, doch muss man von einer deutlich höheren Dunkelziffer ausgehen.

Schon lange warnen Expertinnen und Experten, dass die Kitas zu schlecht ausgestattet sind: »Wir sehen, dass psychische Auffälligkeiten zunehmen und es große Defizite beim Lernen gibt«, sagte schon im Sommer die Entwicklungspsychologin Rahel Dreyer (das ganze Interview hier ). Meine Kollegin Miriam Olbrisch aus unserem Bildungsteam sagt: »Mit tun die Kinder leid, die es wieder ausbaden müssen, dass wir Erwachsene es nicht geregelt kriegen - das gilt im Kleinen wie im Großen.« Um es noch einmal klar zu sagen: Egal, welche Gründe es gibt, seelische und körperliche Gewalt gegen Kinder dürfen wir nicht tolerieren, weder in der Familie noch in der Kita. Es wäre nur schön, wenn manches einfach funktionieren würde.

