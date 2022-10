Schon vor den immensen Preissprüngen für Energie konnten sich etliche Menschen in Deutschland, rund 3,2 Prozent der Bevölkerung, keine warme Wohnung leisten. Besonders betroffen waren, laut einer aktuellen Mitteilung des Statistischen Bundesamts, Alleinlebende und Alleinerziehende.

Sonntagnacht vergangener Woche saßen auch die 21 Mitglieder der »ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme« im Eichensaal des Bundeswirtschaftsministeriums fröstelnd zusammen. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte per Verordnung vorgeschrieben, dass in allen deutschen Behörden ab Anfang September Energie gespart werden soll. Der Titel seiner Regelung ist das genaue Gegenteil von Scholz’ rhetorischem Kanonenschlag: Per »Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung« sollen die Beamten des Bundes mit gutem Vorbild beim Reglerrunterdrehen vorangehen.

Ein Team von Redakteurinnen und Redakteuren aus dem SPIEGEL-Hauptstadtbüro hat in einer sehr skurrilen Geschichte zusammengetragen, wie das konkret aussieht . Mitarbeiter sitzen in mausgraue Decken gehüllt an ihren Schreibtischen. Selbst hochrangige Regierungsgäste dürfen sich nur noch mit kaltem Wasser die Hände waschen. Flüge würden nur noch in Ausnahmefällen genehmigt, betont man im Grünen-geführten Familienministerium – »selbst wenn sie günstiger als die Bahnverbindung sind«.

Im Auswärtigen Amt werde laut einer Sprecherin der »beliebte Paternoster« nachmittags und abends nicht mehr betrieben. Das wiederum könnte sogar einen angenehmen Nebeneffekt haben, schreiben meine Kolleginnen und Kollegen. »Wer den Tag über in Wollpullis und Decken gehüllt im Büro gesessen hat, mit klammen Händen vom kalten Wasser, freut sich am Ende womöglich über etwas Bewegung im Treppenhaus.«

3. Vermasselte Elektrowende

Nicht nur der Strompreis hat sich vervielfacht, auch die staatliche Förderung zum Kauf eines Elektroautos läuft aus. Außerdem müssen Tausende Tankstellen umgerüstet werden. »Lohnt sich der Kauf eines Elektrofahrzeugs überhaupt noch? Oder droht da gerade eines der wichtigsten Modernisierungsprojekte der Republik kläglich zu scheitern?«, fragen deshalb die Kollegen Simon Hage und Martin Hesse in ihrem SPIEGEL-Report aus dem aktuellen Heft .

Es ist eine bizarre Situation: »Die Verbraucher haben angesichts von Energiekrise und Rezession wenig Lust auf ein neues Auto. Und all jene, die kaufbereit wären, fragen sich, ob es angesichts des stark gestiegenen Strompreises und der nach wie vor überschaubaren Ladekapazitäten wirklich ein Batteriefahrzeug sein muss«, so die Kollegen Hage und Hesse.