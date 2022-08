Haben Sie im Job manchmal das Gefühl, Sie seien Ihrer Aufgabe in Wahrheit gar nicht gewachsen und könnten bald auffliegen? Küchenpsychologen haben dafür einen Namen: Hochstaplersyndrom. Die Zahl der Betroffenen soll überraschend groß sein. Wenngleich es auch Unternehmen gibt, vielleicht sogar Redaktionen, in denen man sich kaum vorstellen kann, dass es Leute geben könnte, die von Selbstzweifeln angekränkelt sind.

In unserem Schwesterblatt »Harvard Business manager« habe ich dazu ein interessantes Interview mit der Professorin Basima Tewfik gelesen . Sie forscht an der MIT Sloan School of Management in der Nähe von Boston über die Selbstwahrnehmung von Menschen bei der Arbeit. Sie fand heraus, dass Menschen, die sich als Hochstapler fühlen, trotzdem häufig Karriere machen. Wie schaffen die das? Tewfik sagt: »Meine Feldstudien und Experimente zeigen, dass diese Menschen sich oft geschickter in Beziehungen verhalten. Und das ist eine Voraussetzung für beruflichen Erfolg.«

Zum Beispiel gingen in einer Studie Ärzte in der Ausbildung, die mehr Hochstaplergedanken hatten, deutlich sensibler mit Patienten um als andere. Deshalb schätzten die Patienten ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten höher ein. In ihren Diagnosen lagen diese Ärzte genauso oft richtig wie die anderen.

»Es könnte sein, dass das richtige Maß an Hochstaplergedanken gerade genug Motivation bietet, damit jemand seine beste Arbeit abliefert«, sagt Tewfik: »Es ist in Ordnung, sich manchmal als Hochstapler zu fühlen.«

