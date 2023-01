Seit Monaten tobt im Westjordanland eine sich immer weiter zuspitzende Auseinandersetzung zwischen Palästinensern und der israelischen Armee. Nachdem in den vergangenen Tagen ein Palästinenser sieben Israelis vor einer Synagoge getötet hat und ein 13-jähriger palästinensischer Junge zwei Israelis anschoss, will die neue israelische Regierung nun mit Härte auf die Terrorangriffe in Jerusalem reagieren. Mein Kollege Richard C. Schneider berichtet heute aus Tel Aviv über die drastischen Maßnahmen, die das Kabinett nun beschlossen hat – und deren Wirkung offenbar sehr fragwürdig ist.

So wurde das Haus des Synagogen-Attentäters mittlerweile versiegelt, dem dürfte wohl bald der Abriss folgen. »Eine Maßnahme, die die israelische Armee allerdings bereits 2005, jenseits aller rechtlichen Fragen, für völlig sinnlos hielt, da sie keine abschreckende Wirkung habe«, schreibt Richard. Auch weitere Beschlüsse wie der, dass alle Palästinenser, die in irgendeiner Form in Terroraktivitäten involviert sind, ihr Aufenthaltsrecht in Jerusalem verlieren und ins Westjordanland verbannt werden sollen, dürften wohl kaum helfen, eine Terrorwelle abzuwehren. Nach Meinung von Experten könnten sie die Gewalt sogar noch anheizen.

Israels Premierminister Benjamin Netanyahu wird von den extremen Rechten Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich in seiner Regierung zu noch härteren Maßnahmen gedrängt. Sie fordern offenbar unter anderem Verhaftungswellen, kollektive Bestrafungsmaßnahmen und weitgehend freie Hand für die Sicherheitskräfte.

Heute wird US-Außenminister Antony Blinken in Jerusalem zu Gesprächen mit Netanyahu erwartet. Morgen will sich Blinken mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in Ramallah treffen. Der Amerikaner werde schwer zu tun haben, so mein Kollege Richard, »um beide Seiten dazu zu bringen, die Lage irgendwie wieder in den Griff zu bekommen und zu beruhigen«. Allzu viel dürfe man sich von Blinkens Besuch allerdings nicht erwarten. »Die USA haben kaum Möglichkeiten, Druck auszuüben. Im Augenblick stehen die Zeichen auf Sturm.«

