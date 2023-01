… handelt von der kognitiven Dissonanz, die bei mir persönlich die Krise des Freizeitskisports erzeugt. Einerseits lesen wir von erhöhten Meeresspiegeln, extremem Wetter, Dürren, Fluten und deren verheerenden Folgen für das Leben auf diesem Planeten. Andererseits sehen wir Bilder traditionsreicher Skipisten, die im Grunde nur noch aus weißen Kunstschneebändern in ansonsten fast frühlingshafter Landschaft bestehen. Meine Kollegen Anaïs Kaluza und Claus Hecking haben sich auf die Suche nach dem verlorenen Winter gemacht.

»Wenn die Piste wegtaut« handelt davon, dass eine ganze Kultur gefährdet ist, wenn ihre natürliche Grundlage verschwindet. Was in den Mittelgebirgen längst üblich ist, der Einsatz von Schneekanonen, wird bald auch im Hochgebirg‘ unerlässlich sein. Je höher und nördlicher eine Piste liegt, desto besser sei sie aufgestellt. Gleichwohl muss man auch in diese Skigebiete erst einmal anreisen , und das bestenfalls mit einem allradgetriebenen Familienpanzer. Dann aber gelingt es den Maschinen, stellenweise die Skisaison sogar noch zu verlängern. Verlängert man diese Entwicklung, erscheinen Olympische Winterspiele in Saudi-Arabien gar nicht mehr so absurd, eher zukunftsweisend und zeitgemäß.

Zumal das Hinabgleiten von Flächen gefrorenen Wassers mithilfe unter die Füße geschnallter Bretter in unseren Breiten immer gefährlicher wird. Es häufen sich Unfälle, weil jedes Abkommen von der Piste – früher ein Spaß im Pulverschnee – heute bedeutet, unangenehme Bekanntschaft mit nacktschroffem Geröll zu machen.

Was, fragt man sich, macht hier eigentlich die Politik? Hubert Aiwanger von den Freien Wählern in Bayern jedenfalls sieht die Sache so: »Vielleicht wird’s auch wieder mal kälter, was weiß ich … «

