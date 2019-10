hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Ibiza-Affäre, Veruntreuungsvorwürfe, Wahlschlappe

14 Jahre lang war Heinz-Christian Strache Vorsitzender der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ), 17 Monate lang Vizekanzler. Strache hat seine Partei nach der Spaltung und dem Abgang Jörg Haiders quasi aus dem Nichts wieder nach oben geführt und 2017 mit 26 Prozent der Stimmen zur drittstärksten Partei im Land gemacht. Dann kamen die Enthüllungen um das sogenannte Ibiza-Video - damit war Straches politische Karriere angezählt. Am Dienstag verkündete er schließlich, sich aus der Politik zurückziehen und seine FPÖ-Mitgliedschaft ruhen lassen zu wollen.

Dabei war es nicht die Tatsache, dass Strache in jungen Jahren der Neonazi-Szene nahestand und an Wehrsportübungen teilnahm, die ihn zum Rückzug zwang. Auch nicht nur die Bilder aus Ibiza, die er als "b'soffene G'schicht" abtun wollte. Zuletzt waren noch Veruntreuungsvorwürfe gegen ihn aufgekommen - besonders schmerzlich für seine Partei dürfte aber die Wahlschlappe vom Sonntag gewesen sein. Die FPÖ hatte bei den Nationalratswahlen nur noch 16,2 Prozent erreicht. Nun war Strache einem Parteiausschluss zuvorgekommen, den die FPÖ-Gremien an diesem Dienstagnachmittag diskutieren wollten.

Ob die Geschichte vom Aufstieg und Fall des Freiheitlichen Heinz-Christian Strache mit dem Kapitel von diesem Dienstag wirklich endet, ist noch offen, schreibt SPIEGEL-Korrespondent Walter Mayr in seiner Analyse. Und weiter: "Für seine Partei wird es darauf ankommen, ob der tief Gekränkte der Versuchung widersteht, seinen persönlichen Giftschrank zu öffnen: Geballtes Wissen aus jenen knapp drei Jahrzehnten, die Strache in der FPÖ war, darf dort vermutet werden."

Die Zahl des Tages: 429,80 (Euro)

iStockphoto/ Getty Images

So hoch fiel die Rechnung für ein japanisches Paar in einem Restaurant in Rom aus. Festliches Dinner? Eher nicht - zwei Teller Spaghetti mit Fisch, dazu zwei Gläser Wasser. Die Gäste hätten sich den teuren Fisch selbst in der Vitrine ausgesucht, rechtfertigt sich der Restaurantbesitzer nun. Ihm wird in den sozialen Netzwerken "Touristenabzocke" vorgeworfen. Die Website TripAdvisor musste wegen zu vieler negativer Einträge für das Restaurant zwischenzeitlich die Kommentarfunktion deaktivieren.

Neue Probleme für US-Präsident Donald Trump: Die Ukraineaffäre ist noch lange nicht ausgestanden, nun wird bekannt, dass Trump auch vom australischen Regierungschef Scott Morrison Unterstützung gefordert haben soll. Dabei ging es laut Medienberichten um die Mueller-Ermittlungen.

Die Ukraineaffäre ist noch lange nicht ausgestanden, nun wird bekannt, dass Trump auch vom australischen Regierungschef Scott Morrison Unterstützung gefordert haben soll. Dabei ging es laut Medienberichten um die Mueller-Ermittlungen. "Keine Macht kann China aufhalten" : Mit der größten Waffenschau ihrer Geschichte feiert die Volksrepublik China ihren 70. Gründungstag. In Hongkong eskalierten zeitgleich die Proteste.

: Mit der größten Waffenschau ihrer Geschichte feiert die Volksrepublik China ihren 70. Gründungstag. In Hongkong eskalierten zeitgleich die Proteste. Sind die Grünen auf dem Weg zur Volkspartei? Eine neue Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für den SPIEGEL zeigt, dass die Grünen noch immer als Ein-Themen-Partei wahrgenommen werden. Ihren Aufschwung verdanken sie wohl vor allem ihrer Klima- und Umweltpolitik.

Eine neue Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für den SPIEGEL zeigt, dass die Grünen noch immer als Ein-Themen-Partei wahrgenommen werden. Ihren Aufschwung verdanken sie wohl vor allem ihrer Klima- und Umweltpolitik. Ein riesiger Eisberg ist aus der Antarktis herausgebrochen. Die Fläche des D28 genannten Eisbergs beträgt etwa 1582 Quadratkilometer, seine Masse rund 315 Milliarden Tonnen. Mit der Erderwärmung soll das aber nichts zu tun haben.

Showdown im Krieg der Bilder: Die Führung in China demonstriert auf dem Tiananmen-Platz zum 70. Jubiläum der Volksrepublik ihre Stärke. Während in der Hauptstadt neue Fahnen an den Häusern wehen, herrscht in der Metropole Hongkong Anspannung. Die SPIEGEL-Korrespondenten Georg Fahrion und Bernhard Zand schildern im Video Eindrücke aus beiden Städten.

Gute Nachrichten für die Karnivoren unter Ihnen: Rotes Fleisch ist das Gesündeste, was man essen kann - so interpretiert zumindest Harald Schmidt die Ergebnisse einer neuen Studie. Mitleid hat er trotzdem: Mit den Vegetariern, die sich selbst das Leben vermiesen. Hier sehen Sie das Video dazu.

"Ich bin heute nicht hier, um über die Seenotrettung zu sprechen": Carola Rackete hatte im Sommer als Kapitänin der "Sea-Watch 3" Schlagzeilen gemacht. Sie trat dem italienischen Innenminister Matteo Salvini entschlossen entgegen, steuerte mit Flüchtlingen an Bord trotz Verbot den Hafen von Lampedusa an. Nun beginnt für sie ein neues Kapitel: Rettet Rackete jetzt das Klima? Mein Kollege Steffen Lüdke hat sie begleitet.

GordonWelters / DER SPIEGEL Carola Rackete beim Klimastreik von "Fridays for Future" in Berlin

Vor zwei Jahren übernahm Polizist Jürgen Schubbert einen Kriminalfall, der seit 30 Jahren ungelöst ist. Ein Friedhofsgärtner soll vier Menschen ermordet haben. Was machen solche Fälle mit Ermittlern wie Schubbert? Die Arbeit hat ihn verändert: "Ich unterstelle, wenn Sie jemanden kennenlernen, sind Sie offen und glauben, das ist ein guter Mensch. Bei mir ist das anders. Ich sage: Erst mal ist jeder nicht gut." Hier spricht er über die psychischen Folgen.

Leben wir im Zeitalter der Fitness oder der Fatness? Aktivistinnen setzen sich seit Jahren in den sozialen Netzwerken für Body Positivity ein. Gleichzeitig besucht jeder fünfte Deutsche zwischen 15 und 65 ein Fitnessstudio, der getrimmte Körper ist ein Milliardengeschäft. Dazu kommt noch der aktuelle Ernährungswahn. Wie passt das zusammen? Ein Gespräch mit dem Historiker Jürgen Martschukat.

Steven Paston / Picture Alliance Cristiano-Ronaldo-Werbefigur in London

Ein Machtmensch, der vor Lügen nicht zurückschreckt, nicht einmal vor Mord: Damit lässt sich die Rolle von Kevin Spacey in "House of Cards", der Kongressabgeordnete Francis Underwood, beschreiben - aber nicht nur. Ähnlich skrupellos geht auch Payton Hobart (Ben Platt) in "The Politician" seinen Politiker-Traum an. Aber: In der neuen Netflix-Serie wird deutlich häufiger gesungen - und sie ist eingebettet in ein Highschool-Setting. In Nebenrollen der scharfen Satire glänzen Gwyneth Paltrow und Jessica Lange. Die SPIEGEL-Rezension dazu lesen Sie hier.

Netflix Szene aus "The Politician"

