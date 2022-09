Zuletzt waren die Preise an Europas Gasbörsen trotz Krise gesunken, die deutschen Gasspeicher sind zu mehr als 90 Prozent gefüllt. Sollte es nicht extrem kalt werden oder zu größeren Lieferunterbrechungen etwa aus Norwegen oder den USA kommen, ist ein Gasmangel in Deutschland in diesem Winter aus heutiger Sicht unwahrscheinlich. Womöglich könnte es aber im Winter 2023/2024 nochmals eng werden, wenn Russland gar kein Gas mehr liefert.

2. Das nukleare Krötenmenü des Robert Habeck

Einst blaffte Gerhard Schröder, in einer rot-grünen Koalition müsse klar sein, »wer Koch und wer Kellner ist«. In der Ampelkoalition, in der Rote wie Grüne mit der FDP jetzt, nun ja, zusammenarbeiten, ist kaum zu klären, wer kocht und wer kellnert – zumal das Menü eh fast nur aus Kröten besteht.

Robert Habeck scheint es immerhin zu gelingen, seinen Leuten die dicksten Kröten halbwegs schmackhaft zu machen: Jetzt sollen die Kernkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim bis April 2023 weiterlaufen, wie er gestern der Grünenfraktion im Bundestag erklärte. Der Atomausstieg ist damit offiziell um ein Vierteljahr verschoben; ein Aufstand in Partei und Fraktion blieb aus. »Ja, es regt sich Protest und Kritik bei einigen Grünen«, sagt meine Kollegin Marina Kormbaki aus unserem Hauptstadtbüro, »aber die allermeisten sehen es pragmatisch – und folgen Habeck.«