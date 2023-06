S-Bahn Chaos in München. Ich stehe eng gedrängt mit anderen Pendlern in einem der wenigen Züge, die heute Morgen die Stammstrecke Richtung Hauptbahnhof befahren. Niemand trägt Mundschutz. Hinter mir niest eine Frau zwei Mal. Nicht in ihre Armbeuge.

So sieht sie aus die Post-Corona-Realität. Offenbar hat sich das Masketragen in übervollen Räumen nicht als nützliche Gewohnheit in den Alltag der Bürgerinnen und Bürger integriert. Ich will das gar nicht anmahnen und besorgt vor einer neuen Virenwelle im Sommer der Sorglosigkeit warnen! Was mich stört, ist der Umgang mit den vielen Masken, die niemand mehr braucht.

Heute hat das Bundesgesundheitsministerium der »Welt« mitgeteilt, was mein Kollege Jürgen Dahlkamp schon im Oktober enthüllt hattte , nämlich dass das Ministerium massenhaft Schutzmasken verfeuern will. Offenbar hat das Gesundheitsministerium zu Beginn der Pandemie viel zu viele Masken gekauft. Dass überzählige Masken an die Grenze der Haltbarkeit kommen und entsorgt werden müssen, war absehbar. Doch das Ausmaß ist dann doch immens: Der Bund plant die Vernichtung von mindestens 755 Millionen Corona-Schutzmasken.

Was mir bislang keiner der Artikel erklären konnte: Was passiert nach Ablauf des Haltbarkeitsdatum mit einer Schutzmaske? Können die Dinger echt schlecht werden? Selbst Joghurt hält doch nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums noch erstaunlich lange, sagt mir meine Lebenserfahrung. Bevor ich die Maskenvorräte aus meinem Garderobenschrank verbrenne, bastel ich lieber ein Bikinioberteil daraus, nutze die Dinger als Kaffeefilter oder probiere die Zweitverwertungsmöglichkeiten aus, die Sie mir hoffentlich gleich zuschicken.

Recycling ist doch Volkssport in Deutschland. Da muss mehr gehen als die »thermische Verwertung«, die dem Bundesgesundheitsministerium vorschwebt.