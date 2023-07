13 Jahre, 23 Wochen und sechs Tage lang saß Manfred Genditzki im Gefängnis. Unschuldig. Zumindest glauben offenbar weder Richterin noch Staatsanwaltschaft noch an seine Schuld am »Badewannenmord« von 2008.

Es geht um den Tod der Rentnerin Lieselotte Kortüm. Eine Pflegerin hatte die 87-Jährige am 28. Oktober 2008 in ihrer mit Wasser gefüllten Badewanne aufgefunden, voll bekleidet. Die alte Dame lebte in einer Wohnanlage im oberbayrischen Rottach-Egern am Südufer des Tegernsees. Manfred Genditzki arbeitete dort als Hausmeister, leistete ihr Gesellschaft, machte für sie Erledigungen, fuhr sie zum Arzt oder zum Friseur. Und er habe sie nach einem Streit niedergeschlagen und ertränkt, so befand es das Landgericht München II nach zwei Hauptverhandlungen. Lebenslänglich.

Nun könnte Genditzki freigesprochen werden. Es gibt neue Gutachten: In 50 Simulationsläufen hat ein Professor für Biophysik die Situation von damals durchgespielt. Sein Ergebnis: Wahrscheinlich ist Lieselotte Kortüm schlicht gestürzt. Ein Pantoffel lag noch unter dem Waschbecken. Ein weiteres Gutachten rekonstruiert die Wassertemperatur: Demnach lag der Todeszeitpunkt der alten Dame nach 16.30 Uhr. Da war Manfred Genditzki längst im Supermarkt in Bad Wiessee, um Schokolade und Slipeinlagen für Frau Kortüm zu kaufen.

Es könnte also einen Freispruch geben, morgen im Landgericht München I. Gewissheit, nach 162 Monaten in Haft. Meine Kollegin Julia Jüttner hat den »Badewannenmord«-Prozess begleitet. Besonders berührt hat sie, wie sehr die Familie von Manfred Genditzki zu ihm hält, über all die langen Jahre im Gefängnis: »Seine Frau nennt ihn scherzhaft ›Herr Schmidt‹, weil er so deutsch, so korrekt, so gewissenhaft sei«, erzählt Julia. Ob Genditzki entschädigt wird für die Zeit in der Zelle? Ein zu Unrecht Verurteilter hat in Deutschland Anrecht auf 75 Euro. Pro Tag.