Wildtierwarnung statt Wetterwarnung: Im Süden Berlins soll, so wurde heute berichtet, womöglich eine Löwin umgehen.

Allerdings vermissen bislang weder Zoo, Zirkus noch Tierpark eine Raubkatze – was vermuten lässt, dass das Tier aus privater Haltung stammt. Ein Löwe als Haustier? »Das ist leider gar nicht mal so unwahrscheinlich«, sagt meine Kollegin Alina Schadwinkel aus dem Wissenschaftsressort.

Die Brandenburger und die Berliner Polizei suchten heute das Wildtier, der Stadtjäger ist alarmiert. Via Twitter teilte die Berliner Polizei mit, es habe eine »mögliche Sichtung« im Süden Berlins nahe der Stadtgrenze zu Brandenburg gegeben. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag habe die Polizei gegen Mitternacht einen Notruf wegen eines frei laufenden Wildtieres in Kleinmachnow erreicht. Von der Situation sei »ein Handyvideo aufgenommen und der Polizei vorgelegt« worden.

Die Polizei startete eine größer angelegte Suche nach der Raubkatze. Weit mehr als hundert Kräfte seien im Einsatz, auch ein Hubschrauber und Drohnen. Laut Einschätzungen von Expertinnen und Experten aus Zoo und Tierpark käme eine Löwin in den Sommermonaten durchaus in einem heimischen Waldstück zurecht. In einem ihr unbekannten Terrain könne davon ausgegangen werden, dass sie sich ins Unterholz zurückziehe und nicht aktiv den Kontakt zum Menschen suche.

Mein Kollege Lars-Olav Beier macht sich in einer Glosse über die sich zur Sommerzeit zuverlässig einstellende Tierbegeisterung der Deutschen Gedanken.

Sollte es sich in diesem Fall tatsächlich um eine Löwin handeln, hat die Geschichte aber natürlich sehr ernste Aspekte. »In einem Dorf in Sachsen-Anhalt hielt ein Mann zwei Jahre lang einen Löwen in seinem Schuppen, dann verschwand das Tier«, sagt meine Kollegin Alina. Erst vor wenigen Wochen sei im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach ein Serval ausgebüxt .

Im vergangenen Jahr sei in Bayern ein ausgewachsener Puma in einem Renault Twingo entdeckt worden. »Möglich ist das auch, weil die Privathaltung von derlei Wildtieren nahezu uneingeschränkt erlaubt ist«, so Alina. »Tierschutzorganisationen prangern das schon länger an, vielleicht endlich mit Erfolg. Deutschlands Politikerinnen und Politiker sollten das Tierschutzgesetz alsbald überarbeiten – zum Wohl der Wildtiere und nicht zuletzt, damit es sich für die Menschen beruhigter durch Heide und Forst spazieren lässt.«

