Es ist das erste Mal seit der Coronapandemie, dass die drei Staatsoberhäupter physisch zusammenkommen – und zuletzt hatte wohl ausgerechnet Erdoğan das Treffen verschoben. Wegen Operationen iranischer Geheimdienste gegen iranische Dissidenten in der Türkei oder weil er noch vorher saudi-arabische und israelische Regierungsvertreter in Ankara empfangen wollte. Erdoğan will vom Iran offensichtlich Zugeständnisse im Zusammenhang mit den Kurdengebieten im Irak und in Syrien. Seit Wochen kündigt er eine neue türkische Militäroperation im Nordosten Syriens an, der gegenwärtig in Teilen von der kurdischen YPG kontrolliert wird, dem syrischen Ableger der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Bislang scheiterte der türkische Einsatz unter anderem am Widerstand Irans und Russlands, die stellenweise mit der YPG kooperieren.

Über Jahre hinweg war der türkische Staatschef in der Weltpolitik ein Außenseiter. Er brachte durch Provokationen unter anderem gegen Deutschland und Griechenland und Repressionen gegen türkische Oppositionelle die EU gegen sich auf. Und auch im Nahen Osten war er wegen seiner Parteinahme für die Muslimbruderschaft vielerorts nicht gut gelitten. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ist Erdoğan nun wieder ein gefragter Gesprächspartner.

»Erdoğan hat sich gerade in eine geschickte Position manövriert und das Dilemma, das für ihn durch den Ukraine-Krieg entstand, in einen Vorteil für sich gedreht«, sagt meine Kollegin Monika Bollinger. »Die Türkei ist momentan eines der ganz wenigen Länder, das überhaupt Vertreter Russlands und der Ukraine an einen Tisch bringen kann. Erdoğan spricht derzeit mit allen, mit Israel, Saudi-Arabien, Ukraine, Europa, und eben auch Russland und Iran.« Und tatsächlich sehe es so aus, als ob sich der türkische Staatspräsident dabei nicht für eine Seite entscheiden müsse. »Im Moment kann er es sich leisten«, so Monika, »dass er sich als Vermittler positioniert.«

2. Trotz der bislang gut 2000 Affenpockenfälle in Deutschland sind Mediziner zuversichtlich, dass sich die Infektionen eindämmen lassen

Seit Beginn der Coronapandemie sind viele Menschen sofort alarmiert, sobald von neuartigen Infektionskrankheiten die Rede ist. Ich war es auch schon vorher. Als halbwegs fantasiebegabter Mensch und stets besorgter Hypochonder interessiere ich mich schon seit früher Jugend für jede Art von Gesundheitsbedrohung, ob neuartig oder nicht. Heute wurde bekannt, dass sich bislang mehr als 2000 Menschen in Deutschland mit den Affenpocken infiziert haben, davon nur vier Frauen.

»Die Übertragungen erfolgen in diesem Ausbruch nach derzeitigen Erkenntnissen in erster Linie im Rahmen von sexuellen Aktivitäten, aktuell insbesondere bei Männern, die sexuelle Kontakte mit anderen Männern haben«, heißt es auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts. Rund zwei Monate nach dem ersten nachgewiesenen Fall von Affenpocken in Deutschland wird die Zahl der entdeckten Erkrankungen mit exakt 2033 angegeben. Weltweit wurden mittlerweile insgesamt mehr als 6000 Affenpocken-Fälle gemeldet. »Soweit bekannt, erkranken die meisten Betroffenen nicht schwer«, meldet das RKI. Es sei jedoch mit steigenden Fallzahlen, auch in Deutschland, zu rechnen. Schwere Verläufe seien möglich, insbesondere bei Kindern oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem.