Der Aufbau von längerfristigen Hitze-Schutzmaßnahmen in Städten, Kommunen und Gesundheitseinrichtungen kommt offenbar nur sehr langsam in Gang. Temperaturen über 35 Grad belasten Alte, Schwangere, aber auch Kleinkinder. Eine neue Studie unter Beteiligung des Robert Koch-Instituts zeigt das Ausmaß der hitzebedingten Sterbefälle von 1992 bis 2021 in Deutschland. So gab es im Jahr 2018 eine ungewöhnlich lange Hitzeperiode, schätzungsweise 8700 Menschen starben dadurch – das sind mehr als doppelt so viele wie im selben Jahr im Straßenverkehr ums Leben kamen.

Im SPIEGEL Daily-Podcast berichtet meine Kollegin Sandra Sperber, was die hohen Temperaturen mit dem Körper machen und welche Warnzeichen er sendet .

Sie befragt den Medizinprofessor Hanns-Christian Gunga vom Zentrum für Weltraummedizin und Extreme Umwelten der Berliner Charité. Gunga sagt über Hitzewellen in Deutschland: »Wenn wir drei Tage hintereinander eine sehr hohe Temperatur haben, dann ist das in der Regel mit einer höheren Sterblichkeit verbunden.«

Für Menschen potenziell lebensgefährlich sind auch die Waldbrände, die derzeit in vielen von Hitzewellen betroffenen europäischen Ländern ausbrechen. In der Nacht auf heute ist aus dem Nationalpark Sächsische Schweiz ein solcher Brand gemeldet worden, rund einhundert Feuerwehrleute bekämpften Flammen, die sich in unwegsamem Gelände ausbreiteten – unter anderem nahe der berühmten Basteibrücke, über die ich auch schon mal spaziert bin.

»Nehmen Sie zur Kenntnis, dass Hitze keine Waldbrände erzeugt. Es braucht 250–300 Grad, damit Vegetation brennt«, erklärt der Wetterfachmann Jörg Kachelmann, praktisch alle Brände seien von Menschen verursacht. Kachelmann hält auch eher wenig von den Tipps, die manche Behörden und Medien in diesen Tagen hitzegeplagten Menschen geben. »Damit Oma und Opa überleben, brauchen sie steten Durchzug und je mindestens einen Ventilator vor die Nase«, schreibt er.

Und was könnten deutsche Behörden längerfristig von den in langen Wintermonaten erarbeiteten »Hitzeplänen« anderer Länder wie Belgien oder Frankreich lernen? »Es sind oft kleine Maßnahmen, die helfen«, sagt mein Kollege Philipp Kollenbroich. »In Frankreich etwa werden Ältere zu Hause angerufen, um sie daran zu erinnern, genug zu trinken.« Auch in Deutschland mangle es keinesfalls an grundsätzlichem Wissen. Hitzewarnungen des Deutschen Wetterdiensts gebe es schon seit 2005, so Philipp. »Nur sollten Behörden, Unternehmen und Nachbarn die Hitze auch endlich ernst nehmen als das, was sie ist: eine tödliche Gefahr für einen Teil der Bevölkerung.«

2. Die Turbine, die angeblich für die Wiederaufnahme der Gaspipeline Nord Stream 1 nötig ist, wurde aus Kanada ausgeflogen – der Nervenkrieg um die Lieferungen geht trotzdem weiter

Zu den Dingen, für die es jetzt eigentlich zu heiß und im kommenden Winter nicht zu kalt, sondern ganz sicher zu spät ist, gehört die Vorbereitung auf eine mögliche Heizmittelkrise in den nicht so warmen Monaten des Jahres. Heute hat die russische Zeitung »Kommersant« berichtet, dass eine für den Weiterbetrieb der Gaspipeline Nord Stream 1 offenbar wichtige Turbine am Sonntag per Flugzeug nach Deutschland gebracht worden sei.

Wenn es keine Probleme mit der Logistik oder dem Zoll gebe, werde es weitere fünf bis sieben Tage dauern, bis die Turbine in Russland ankommt.