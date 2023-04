In unserem Land sei der Sommer ein »grün angestrichener Winter«, hat der oft zum Scherzen aufgelegte Schriftsteller Heinrich Heine behauptet, »sogar die Sonne muss bei uns eine Jacke von Flanell tragen, wenn sie sich nicht erkälten will«. Das ist fast zwei Jahrhunderte her. Heute nehmen die allermeisten Menschen – und sogar die Dichter – die Jahreszeiten gründlich anders wahr. Im Jahr 2022 hat Europa hat den heißesten Sommer und das zweitwärmste Jahr seit dem Beginn verlässlicher Wetteraufzeichnungen erlebt, so hat das Erdbeobachtungsprogramm der EU gerade festgestellt. Auch in anderen Monaten war es extrem warm, heißt es im neuen Bericht des Programms, das den schönen Namen Copernicus trägt.

Meine Kollegin Anika Freier und meine Kollegen Bastian Mühling und Ferdinand Kuchlmayr zeigen in einer Auswertung der Copernicus-Daten das Ausmaß der klimabedingten Erwärmung. In Europa steigen die Temperaturen schneller als auf jedem anderen Kontinent – und doppelt so schnell wie im weltweiten Durchschnitt. Besonders spürbar wird die Hitze natürlich im Sommer, im August 2022 lag die Durchschnittstemperatur etwa in der Region um Toulouse in Südfrankreich um bis zu 4,1 Grad Celsius höher als im langjährigen Mittel. In Deutschland betrug die Abweichung zum Beispiel in der Region um Bonn bis zu 3,8 Grad Celsius.

Ich finde die Grafiken und Zahlen ebenso anschaulich wie beunruhigend. »In Europa war es nicht nur zu heiß«, heißt es in dem Text, »sondern auch zu trocken.« In weiten Teilen des Kontinents blieben die Regenmengen geringer als in den allermeisten Vorjahren. Insgesamt lag die Durchschnittstemperatur der vergangenen fünf Jahre etwa 2,2 Grad Celsius über jener des vorindustriellen Zeitalters.

»Zwar können einzelne Sommer kalt sein, einzelne Winterwochen viel Schnee bringen, doch der Trend ist eindeutig«, schreiben die Kollegin und die Kollegen. Die Erde erhitzt sich weiter. Wenn Sie wie ich in Norddeutschland leben und in Erinnerung an frühere Schmuddelzeiten manchmal in Versuchung geraten, sich über Hitzetage zu freuen: Es gibt leider keinen vernünftigen Grund dazu.

