Das Thema des Tages: Hoeneß und das Chaos bei den Bayern

Das hatte sich Uli Hoeneß alles anders vorgestellt: Zu seinem Abschied als Präsident des FC Bayern am 15. November wollte er einen Verein übergeben, dessen Umbruch erfolgreich in die Wege geleitet ist. Doch aus dem Hochamt auf der Mitgliederversammlung wird jetzt nichts: Am Sonntag kam das Aus für den glücklosen Trainer Niko Kovac.

Hoeneß ist jetzt wie Kovac ein Verlierer. Denn in seinen letzten Tagen an der Klubspitze muss er jetzt zusammen mit Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge einen neuen Coach suchen. Als Interimslösung wird der bisherige Assistent Hansi Flick die Mannschaft gegen Olympiakos Piräus (Mittwoch, 18,55 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) und Samstag gegen Borussia Dortmund coachen (lesen Sie hier ein Porträt).

Kommt mit José Mourinho ein ganz großer Name? Oder wird der Niederländer Erik ten Hag aus Amsterdam geholt? Wer den Rekordmeister künftig trainiert, hängt davon ab, wer sich im wohl letzten Machtkampf zwischen Hoeneß und Rummenigge durchsetzt. Aber bekommt der Verein dann auch wirklich den Coach, den er haben will?

Uwe Anspach /DPA Hans-Dieter Flick übernimmt vorerst das Training des FC Bayern

Die Zahl des Tages: 2632

Tarifbeschäftigte erhalten in diesem Jahr durchschnittlich 2632 Euro Weihnachtsgeld, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Damit liegt die Sonderzahlung um 1,9 Prozent höher als noch 2018. Gewinner sind Arbeitnehmer in der Ölbranche.

News: Was Sie heute wissen müssen

Robert Michael/DPA Kanzlerin Merkel, Sachsens Ministerpräsident Kretschmer und Oberbürgermeisterin Pia Findeiß am NSU-Gedenkort in Zwickau

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Erlöst das Land, erlöst euch selbst: Die GroKo existiert nur noch aus Angst vor der Zukunft. Union und SPD sollten sie noch vor Weihnachten beenden - aus Selbstschutz und aus Verantwortung fürs Land. Ein Kommentar von Markus Feldenkirchen.

DER SPIEGEL

Vermeiden Sie Sex am Arbeitsplatz! McDonald's entlässt seinen Vorstandsvorsitzenden, Bayern München seinen Trainer. Was verbindet die Fälle? Hier geht es zur Videokolumne von Harald Schmidt.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Marcus Simaitis/ DER SPIEGEL Mathematiker Sebastian Goderbauer

So will ein Mathematiker das Land neu einteilen: Seit Jahren streiten die Parteien über eine Wahlrechtsreform. Sebastian Goderbauer könnte ihnen mit einem Algorithmus für Wahlkreise helfen.

Volkmar Schulz / Keystone

Geiz ist so ungeil: Die Führung des Elektronikhändlers Ceconomy, Mutter der MediaMarktSaturn-Märkte, verliert sich im Machtgerangel. Die Billigstrategie funktioniert nicht mehr. Wie geht es jetzt in dem Konzern weiter?

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Constantin Szene aus "Das perfekte Geheimnis"

Schauen Sie im Kino "Das perfekte Geheimnis": Fack ju Smartphone - was passiert, wenn befreundete Pärchen beim gemeinsamen Abendessen ihre Mobiltelefone offen auf den Tisch legen? Die Komödie mit Karoline Herfurth, Elyas M'Barek und anderen deutschen Stars ist nicht nur lustig, sondern bietet auch noch kluge Digitalkritik.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Alwin Schröder vom Daily-Team

