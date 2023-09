Wenn ich an die IAA denke (morgen startet die Automesse in München offiziell), denke ich an eine Kaffeetasse. Zusammen mit meinem Kollegen Jürgen Pander, der sehr viel mehr von Autos versteht als ich, war ich vor 15 Jahren in Frankfurt, und wir haben in jedem neuen Modell versucht, eine Kaffeetasse in den Getränkehalter zu quetschen. Ich weiß, ziemlich gaga, bitte sprechen Sie mich nicht darauf an, und überhaupt: »An Details kann ich mich nach 36, äh, 15 Jahren nicht mehr erinnern.« Die Idee damals war, ein bisschen an dieser buchstäblich gelackten, chromblitzenden PS-Show zu kratzen und die dauerlächelnden Automanager aus dem Konzept zu bringen.

Dafür braucht es heute keine Kaffeetasse mehr: Die deutschen Hersteller, allen voran Volkswagen, stecken in der Sinnkrise, mindestens, selbst VW-Eigner Wolfgang Porsche sorgt sich um die Wettbewerbsfähigkeit von Europas größtem Autobauer. Die IAA werden chinesische Hersteller mit ihren billigeren und besseren E-Autos dominieren. Und statt voll auf E zu setzen, bringt Porsche-Fan und Finanzminister Christian Lindner nun eine Art Steuervergünstigung für Autos mit Verbrennungsmotor (E-Fuels) ins Spiel. »Es ist bizarr«, so mein Kollege Nils Sorge, der unser Mobilitäts-Ressort leitet: »Faktisch würde es sich um ein gigantisches Förderprogramm zur Energieverschwendung handeln – so verheerend ineffizient ist diese Technologie.«