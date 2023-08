Und Markus Söder? Bereits seit 2008 könnten einige in der CSU-Parteizentrale mutmaßlich von Aiwangers rechtslastiger Schulzeit gewusst haben. Trotzdem lässt sich Bayerns Ministerpräsident betont kernig Zeit. 25 Fragen hat er gestellt, keine Deadline. Warum? »Es kommen ja beinahe täglich neue Ungeheuerlichkeiten aus Aiwangers Jugendzeit ans Licht«, so meine Kollegin Anna Clauß, die Söders Karriere schon lange begleitet. »Je größer der Skandal noch wird, desto größer auch die staatsmännische Geste, mit der er sich schließlich von Aiwanger trennen kann.« Timing also . Die Entscheidung, sich von dem »Hubsi« zu trennen, hätte der »Maggus« (so lässt sich Söder auf Tiktok nennen) schon längst getroffen. »Söder ist ein politischer Möbelpacker, der Probleme so wie Kisten im Akkord wegschafft – ohne sich für den Inhalt groß zu interessieren«, so Anna. Fragt sich nur: Wohin genau mit der großen braunen Aiwanger-Kiste?

Am späten Nachmittag trat Aiwanger kurzfristig vor die Presse - und gab eine erklärungsbedürftige Erklärung ab. Zwar entschuldigte er sich, schränkte die Entschuldigung aber gleich wieder ein: Er bereue zutiefst, wenn er durch sein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen ihn aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe. Ansonsten scheint er sich als Opfer zu sehen, von ihm werde ein falsches Bild gezeichnet: "Das bin nicht ich, das ist nicht Hubert Aiwanger." Er klagte, gegen ihn laufe eine Kampagne, um ihn politisch und persönlich fertig zu machen. Von einem möglichen Rücktritt war in seinem kurzen Statement keine Rede. (Hier ein Video.)

2. Schmallen, Nürn oder Mese – hauptsache Berg

Psst, bitte nicht so laut atmen, es ist gerade Klausurphase. Als ich noch zur Schule ging – Gerhard Schröder, der Gazprom-Kraftriegel aus Hannover, trug noch Brioni-Anzüge – hingen zu solchen Anlässen DinA4-Zettel mit Flüsterbefehl im Oberstufentrakt. Vier Stunden Heines Wintermärchen. Fünf Stunden Stochastik (warum eins länger als das andere?). Ich bin gespannt, worüber die Spitze der Unionsfraktion gerade im sauerländischen Schmallenberg brütet: Vier Stunden Demoskopie? Und morgen dann, schluck, Philosophie, Sokrates und der Demuts-Begriff? Nein, es geht natürlich um Wirtschaftspolitik. Schließlich tagen Merz – genau, der mit dem Privatflugzeug – und die übrigen Spitzenpolitiker der Unionsfraktion in Schmallenberg, seit dem Mittelalter DAS Zentrum der sauerländischen Textilmanufaktur, weithin bekannt als die »Strumpfstadt«. Mein Kollege Konstantin von Hammerstein verfolgt die Unions-Klausur.