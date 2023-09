Olaf Scholz hat sich beim Joggen verletzt. Seitdem trägt er Augenklappe. Das wiederum provozierte Finanzminister Christian Lindner bei der heutigen Haushaltsdebatte im Bundestag zu liebevollem Spott: »Das Sehfeld des Bundeskanzlers ist zeitweilig etwas nach rechts begrenzt«, sagte Lindner – und spielte darauf an, dass die Klappe womöglich den Blick des Kanzlers auf die rechts im Saal sitzende AfD-Fraktion behindere.

Auf dem rechten Auge blind – ist das womöglich ein Zustand, den viele Deutsche kennen? Diese Befürchtung legt eine Forsa-Umfrage nahe, der zufolge 58 Prozent der Deutschen die Entscheidung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder richtig finden, seinen Vize Hubert Aiwanger trotz der Affäre um ein rechtsextremes Flugblatt im Amt zu belassen. In Bayern bläst der Rückenwind für Aiwanger noch stärker: 72 Prozent stimmen Söders Festhalten an Aiwanger zu .

Jugendsünde. Schon so lange her. Die Medien fahren eine Schmutzkampagne! So denken offenbar viele. Ähnliches habe ich gestern im Bierzelt nach einem Auftritt von Hubert Aiwanger auf dem Aubinger Herbstfest gehört. Wenn die Leute überhaupt mit mir sprachen. Sobald ich mich als Aubingerin, die als Journalistin für den SPIEGEL arbeitet, zu erkennen gab, schlugen mir Empörung und Ablehnung entgegen.

Ich kenne Hubert Aiwanger persönlich. Er ist mir oft im Bayerischen Landtag, in Hintergrundrunden oder auf Presseterminen begegnet. Gespräche mit ihm sind kurzweilig und herzlich, er kann über sich selbst lachen und – anders als viele Spitzenpolitiker – genau zuhören und nachfragen. Extremistische Zwischentöne in seinen Reden sind mir, abgesehen von seinem »Demokratie zurückholen«-Auftritt in Erding, nicht erinnerlich.

Also ja, Aiwanger ist ein sympathischer Mensch mit großer Klappe. Weder habe ich was gegen ihn, noch fahre ich aus linksgrüner Verblendung eine Kampagne gegen ihn, wenn ich als Journalistin feststelle: Trotz seines Rufs als Klartextpolitiker und Mann des gesunden Menschenverstands bringt er es nicht fertig, mögliche Irrungen seiner Jugend klar zu benennen und sich energisch davon zu distanzieren. Stattdessen präsentiert er sich als Opfer. Gestern sagte er im Aubinger Bierzelt, es brauche mehr Verwaltungskräfte an Schulen. »Die Eltern sollen sich darauf verlassen können, dass nicht die Lehrer die Schulaufgaben der Kinder kopieren und 40 Jahre später gegen sie verwenden können.«

Ich kann gut verstehen, dass etwa die KZ-Gedenkstätte Dachau einen Besuch von Aiwanger ablehnt. Auch die Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, nahm eine Entschuldigung des Freie-Wähler-Chefs nicht an.

Hätte Söder Aiwanger entlassen sollen? Ich jedenfalls kann bei der Bewertung seiner Ministertauglichkeit die fehlende Reue und sein saloppes Krisenmanagement nicht ausblenden. Aber ich trage auch keine Augenklappe, sondern Kontaktlinsen als Sehhilfe.

