Was stattdessen passierte, war das Gegenteil: grenzenloses Wachstum. Die schon großen Volkswirtschaften des Westens erwirtschafteten von Jahr zu Jahr mehr, Schwellenländer wie China, Indien, Südkorea oder Russland taten alles, um aufzuschließen – meist auf Kosten der Umwelt. Heute ist der ökologische Fußabdruck der gesamten Menschheit etwa doppelt so groß wie 1972, wie meine Kollegen Isabell Hülsen und Simon Book in ihrem Interview mit der heutigen Chefin des Club of Rome, Sandrine Dixson-Declève , feststellen. Alles Warnen und Fordern hat also offenbar nichts genutzt, oder? Doch, kontert Dixson-Declève: »Unsere Botschaften wurden nicht immer zu 100 Prozent gehört. Aber sie sind angekommen.« Es habe Fortschritte gegeben, etwa bei den Umweltgesetzen und im öffentlichen Diskurs. Heute wüssten alle, dass es den Klimawandel gibt.

Seltsam nur, dass es dann immer wieder zu Szenen wie denen jüngst in Lützerath kommt – oder heute in Frankfurt am Main . Dort räumten Polizisten ein Protestcamp im Fechenheimer Wald. Aktivisten hatten sich dort niedergelassen, um den Bau eines jahrzehntelang geplanten Autobahnprojekts zu verhindern. Um es zu realisieren, müssen rund 1000 Bäume gerodet werden. Ein etwa 1,1 Kilometer langer Tunnel soll zusammen mit einer etwa ebenso langen oberirdischen Trasse eine Lücke zwischen zwei Autobahnen schließen. Bislang endet die A 66 aus Richtung Hanau stumpf im Osten Frankfurts.

Mein Kollege Matthias Bartsch war bei der Räumung dabei und schildert, dass die Räumung »zumindest in den ersten Stunden nach Beginn der Polizeiaktion friedlich blieb.« Dennoch richtet sich der Groll der Aktivisten wie auch in Lützerath gegen die Grünen, die in Hessen den Verkehrsminister stellen. Der habe nichts unternommen, um das Projekt zu stoppen.

Angesichts solcher Vorgänge stellt sich die Frage, ob die Menschen Untergangsszenarien lieben – um sie dann zu ignorieren? Und genau diese Frage stellten Isabell und Simon auch Frau Dixson-Declève. Ihre Antwort ist sehr interessant: Warnungen in »politische Veränderung zu übersetzen«, sei etwas völlig anderes. »Unsere Botschaft war damals wie heute sehr gefährlich für diejenigen, die an der Macht waren, weil es gegen das ging, was ihnen Macht verlieh: das bisherige System.«

Demnach sind nun offenbar auch die Grünen endgültig im System angekommen.

3. Send me an Angel

Der Korruptionsskandal um die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, beherrschte Mitte Dezember tagelang die Schlagzeilen. Es ging um Bündel von Bargeld und teure Geschenke, gezahlt an sie und mindestens fünf weitere Beschuldigte im Dunstkreis der Abgeordneten in Brüssel. Katar und auch Marokko sollen mutmaßlich EU-Politiker und ihre Spindoktoren in großem Stil bestochen haben, um eine positive Sicht auf ihre Länder herbeizuführen. Beide bestreiten die Vorwürfe – anders als Kaili, die offenbar ein Teilgeständnis ablegte und zugab, dass sie von den Umtrieben des mutmaßlichen Drahtziehers wusste.