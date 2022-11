Bei Nahrungsmitteln verzeichnete das Statistische Bundesamt im Oktober einen Preisanstieg von mehr als 20 Prozent im Jahresvergleich. Vereinzelt fallen die Teuerungen deutlich höher aus. Zum Teil sind das aber »Mitnahmeeffekte«, wie es im Fachjargon heißt, wenn Unternehmen eigentlich die Preise wieder senken können, es aber nicht tun – schlicht, weil es trotzdem funktioniert. Die Leute haben sich an die hohen Preise gewöhnt und können auch kaum ausweichen, weil es woanders auch kaum billiger ist. Nele macht das an einem Beispiel sehr anschaulich: Als Russland im Februar in das Land einmarschierte, schossen die Preise für Sonnenblumenöl am Weltmarkt in die Höhe. Inzwischen kann die Ukraine wieder liefern, die Preise am globalen Markt sind gesunken und bewegen sich wieder etwa auf dem Niveau von Ende 2021. Doch während Sonnenblumenöl von Thomy im Dezember 2021 bei Rewe 2,29 Euro kostete, sind es aktuell 3,99 Euro.

Manchmal verlieren die Handelsriesen aber auch beim Pokerspiel: Bei Biomilch-Eigenmarken stieg der Preis im Juli auf 1,69 Euro. Konventionelle Milch verkauften die Discounter zeitgleich für 1,09 Euro. Dabei bekamen die Bauern von den Molkereien für Biomilch im Juli nur wenige Cent mehr als für konventionelle Milch. Konsumenten sind größere Preisdifferenzen zwischen Bio und nicht Bio gewohnt. Der Handel hoffte offenbar auf eine höhere Zahlungsbereitschaft, doch die Menschen waren dazu offenbar nicht bereit. Inzwischen ist der Preis für Biomilch in den Läden wieder gesunken. Hier funktionierte der Markt. Doch Bio zählt nicht zur Grundversorgung, man hat die Wahl. Solange die Preise bei konventionellen Lebensmitteln aber hoch bleiben, hat man sie nicht. Irgendwas muss man ja essen. Den Handel freut's.

3. Er war schon mehrmals in New York

Aufmerksame Leserinnen und Leser der »Lage am Morgen« haben heute früh sicher das Selfie meines Kollegen Veit Medick entdeckt, welches er dem Lageristen (so werden hier intern die Autorinnen und Autoren genannt) Markus Feldenkirchen aus dem Flieger von Bundespräsident Steinmeier aufs Handy schickte. Steinmeier ist nach New York geflogen – und der einzige Journalist, der sich dafür interessierte, war Veit. Der Bundespräsident wurde für seine Verdienste um die transatlantischen Beziehungen mit dem Henry-Kissinger-Preis ausgezeichnet. Der SPD-Politiker nahm die Auszeichnung der Berliner American Academy am Mittwochabend in New York entgegen. Die frühere US-Außenministerin Condoleezza Rice hielt die Laudatio auf den 66-Jährigen. Auch der 99 Jahre alte Kissinger ehrte Steinmeier – wegen einer Corona-Infektion allerdings per Video-Botschaft.