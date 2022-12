Das Gegenbeispiel trotziger Beharrlichkeit liefert Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Er hatte gestern an die Bundesländer appelliert, die Maskenpflicht im Nahverkehr beizubehalten. Er kann sich dabei auf eine robuste Zahl medizinischer Studien stützen, die vermutlich neben seinem Bett auf dem Nachttisch liegen.

Im Politischen jedoch scheint Lauterbach eine weitere Niederlage zu kassieren. Söder quält ihn mit Äußerungen aus der bayerischen Landesregierung, wonach die Maskenpflicht »aufgrund der aktuellen stabilen Infektionslage« nicht mehr angemessen sei. Wie Bayern will jetzt auch Sachsen-Anhalt die Maskenpflicht auslaufen lassen, und zwar wohl schon vor dem Wochenende. Auch Schleswig-Holstein will lockern. Länder wie Thüringen und Hessen würden die Pflicht gerne verlängern, merkten aber an, dass das schwierig sei, wenn andere sie abschafften.

So werden sich Zugreisende im deutschen Nahverkehr demnächst, je nach Bundesland, die Masken auf- oder absetzen. Aber, hey, dafür gibt es ja bald ein bundesweit einheitliches Nahverkehrsticket.

Man könnte die Maske allerdings auch einfach freiwillig tragen. Darauf macht mein Kollege Julia Aé in seinem Kommentar aufmerksam . Die Maske sei zum Symbol der Spaltung geworden. Nun, ohne Zwang, könne sie ein Zeichen der »Höflichkeit und Rücksichtnahme« werden.

Lesen Sie hier den ganzen Kommentar: Für die Maske, gegen die Pflicht

3. Das Bierhoff-Beben und die Folgen

Oliver Bierhoff ist weg – geht nun auch Hansi Flick? Der Trainer der in Katar gescheiterten deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat heute jedenfalls mit großem Bedauern auf das Aus für den DFB-Direktor reagiert: »Meinem Trainerteam und mir fällt im Moment die Vorstellung schwer, wie die durch Olivers Ausscheiden entstehende Lücke fachlich und menschlich geschlossen werden kann«, hieß es in einer Mitteilung. Flick dankte Bierhoff für die lange Zusammenarbeit. »Für mich persönlich war Oliver innerhalb des Teams mein erster Ansprechpartner und Freund. Wir hatten als gemeinsames Ziel das Projekt EM 2024 in Deutschland.« (Hier mehr zu den Hintergründen des Bierhoff-Rückzugs .)