Das Thema des Tages: Impeachment-Votum in den USA

"Boshaft", "hinterhältig" und "selbstsüchtig" - das sind nur drei der zahlreichen abfälligen Adjektive, mit denen Donald Trump sein drohendes Amtsenthebungsverfahren bedacht hat. Seit Monaten beherrscht das Thema die US-Politik und macht auch dem Präsidenten spürbar zu schaffen.

Als jüngster Beleg dafür dürfte ein sechsseitiger Wutbrief gesehen werden, den Trump an die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, geschickt hat. Darin wirft er der Spitzenfrau der Demokraten Verfassungsbruch vor - und beklagt, erneut Opfer einer "Hexenjagd" zu sein. Bezeichnend ist dabei nicht nur die Wortwahl, sondern auch der Zeitpunkt des Schreibens.

An diesem Mittwochabend entscheidet das Repräsentantenhaus über die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens. (Verfolgen Sie die Entscheidung im Livestream). Die Mehrheit der Abgeordneten dürfte für ein Impeachment stimmen. Das Präsidentenamt wäre Trump damit jedoch noch nicht los.

Vom Repräsentantenhaus geht der Fall an den Senat. Und auch dort scheint das Urteil schon festgeschrieben: Ein Freispruch für Trump ist so gut wie sicher. Und das, obwohl die Beweise gegen ihn erdrückend sind. Warum der Präsident wohl dennoch ungestraft davonkommen wird, lesen Sie hier.

Die Zahl des Tages: 40,9 Grad

So hoch lag die durchschnittliche Maximaltemperatur am Dienstag in Australien. Das Land hat damit den heißesten Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1910 erlebt. Ein Ende der Hitzewelle ist nicht in Sicht. Experten erwarten sogar, dass die Temperaturen noch weiter steigen. Dabei ist die Hitze derzeit nicht das einzige Problem in Down Under. Auch langanhaltende Trockenheit und Buschfeuer plagen Australien seit Wochen.

News: Was Sie heute wissen müssen

Wegweisendes Urteil in Japan: Die Journalistin Shiori Ito hat ein gesellschaftliches Tabu gebrochen und ihren Vergewaltiger öffentlich angeklagt. Nun hat ein Gericht der jungen Frau Schadensersatz zugesprochen. Ito geht es jedoch um mehr als Geld. Sie will das japanische Recht reformieren.

Neue Vorwürfe im Mautdebakel: Verkehrsminister Andreas Scheuer behindert den Untersuchungsausschuss. Beamte seines Ministeriums haben nach SPIEGEL-Informationen Akten zur Maut aus dem Bundestag transportiert und als vertrauliche Verschlusssachen eingestuft.

Historischer Erfolg einer Darts-Spielerin: Noch nie hat eine Frau es in die zweite Runde der Darts-Weltmeisterschaft der PDC geschafft - bis jetzt. Nun hat die Engländerin Fallon Sherrock gegen Landsmann Ted Evetts gewonnen und damit Darts-Geschichte geschrieben.

Urteil gegen S-Bahn-Schubser: Im Januar hatten zwei Jugendliche in Nürnberg drei etwa gleichaltrige Jungen ins Gleisbett gestoßen. Zwei von ihnen starben. Vom Landgericht wurden die Täter nun zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

"Sein Körper verrät ihn": Polizeipsychologe Darren Stanton gilt in England als "menschlicher Lügendetektor". Auch das Interview von Prinz Andrew zur Epstein-Affäre hat er Szene für Szene untersucht. Im Interview erklärt er, wo der Prinz die Unwahrheit sagt.

Advent, Advent, das Internet brennt: Die Aufregung um den Bahn-Tweet von Greta Thunberg ist verflogen. Die Debatte war wieder mal unerträglich, schreibt Sascha Lobo in seiner Kolumne - und befürchtet, dass die nächste Eskalation noch vor Weihnachten droht.

Auf in die Normandie: Prächtige Pferde, romantische Chateaus, würziger Cidre - halb Deutschland träumt jetzt vom Urlaub in Le Perche. Was hält Sie auf, fragt Harald Schmidt in seiner Videokolumne.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Der Mörder im Keller: 1980 fahnden bis 600 Polizisten im Raum Köln nach einem Polizistenmörder. Einer der Beamten ist der damals 23 Jahre alte Dieter Beutel. Er kam dem Täter gefährlich nahe - ohne es selbst zu bemerken.

Ein paar Meter Bordstein für 250.000 Euro: Wer kommt für Ausbau und Sanierung von Straßen auf? Darüber streiten Gemeinde und Bürger in Kaufbeuren - und längst nicht nur dort.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Drehen Sie die Musik auf: Kurz vor Jahresende häufen sich die Rückblicke. Das kann zwar für viele Aha-Momente sorgen, oft aber nicht für gute Laune. Wer sich lieber an Ohrwürmer statt Krisen, Kriege und Proteste erinnern möchte, dem empfehle ich "Abgehört 2019". Mein Kollege Andreas Borcholte hat seine Musik des Jahres zusammengestellt. Mit dabei ist unter anderem eine 17-Jährige, von der man wohl noch einiges hören wird.

