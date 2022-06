1. Der Butterschock

Die Inflationsrate ist im Mai auf den höchsten Stand seit fast 50 Jahren gestiegen: 7,9 Prozent. So hat es heute das Statistische Bundesamt vorgerechnet. Wer im Mai letzten Jahres also gerade so mit seinem Geld hinkam, ist statistisch gesehen jetzt schon zweieinhalb Tage vor dem Monatsende pleite. Es gibt wenig Hoffnung, dass sich die Lage bald wieder entspannt.

Bei Lebensmitteln waren die Preissteigerungen besonders groß. Molkereiprodukte: plus 13,1 Prozent. Fleisch: plus 16,5 Prozent. Mehl: plus 33,3 Prozent. Butter: plus 43 Prozent. Ich erinnere mich, wie Olaf Scholz letztes Jahr im Bundestagswahlkampf gefragt wurde, was ein Paket Butter kostet. Die richtige Antwort, die Scholz nicht wusste, lautete damals 1,49 Euro. Heute kostete das günstigste Paket Butter beim Discounter 2,19 Euro.