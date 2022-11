Aus dem Off: Kevin Spacey, 63, wird nach langer Zeit wieder eine größere Rolle in einem Film übernehmen. Allerdings nur mit seiner Stimme, er selbst wird nicht zu sehen sein. In einem Thriller spielt der »House of Cards«-Hauptdarsteller den Erpresser einer Politikerin, die von ihrem Peiniger per Telefon durch die Stadt gelenkt wird. Drehbuchautor und Regisseur Gene Fallaize erklärte in einem Interview: »Spacey ist einer der größten Schauspieler seiner Generation. Sein persönliches Leben kann ich nicht kommentieren, aber es ist für mich einfach eine Gelegenheit, mit einem der Größten zu arbeiten.« Im Oktober hatte Kevin Spacey in New York einen Prozess wegen sexueller Belästigung gewonnen. Doch im kommenden Jahr muss er sich vor einem britischen Gericht wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe in insgesamt zwölf Fällen verantworten.