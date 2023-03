Die Rechte der Frauen würden überall auf der Welt »missbraucht, bedroht und verletzt«. Als Beispiele nannte er Müttersterblichkeit, die Verdrängung von Mädchen aus Bildungseinrichtungen und Kinderehen. Besonders schlimm sei die Lage in Afghanistan, wo die radikalislamischen Taliban Frauen und Mädchen aus dem öffentlichen Leben verbannt hätten. Selbst Schaufensterpuppen dürfen dort kein Gesicht mehr zeigen.

Vor diesem Hintergrund kann man sich fast darüber freuen, dass wir in Deutschland am heutigen Equal-Pay-Day über Probleme wie die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen jammern. 18 Prozent beträgt sie. Frauen verdienten nach Angaben des Statistischen Bundesamts hierzulande 2022 im Schnitt 18 Prozent weniger pro Stunde als Männer. Allerdings muss man dabei berücksichtigen, dass Frauen häufiger in schlechter bezahlten Berufen beschäftigt sind. Auch die Teilzeitquote ist höher. Sehr viel höher als die der Männer.

Fast die Hälfte der weiblichen Angestellten in Deutschland arbeitet in Teilzeit – aber nur ein Zehntel der männlichen.

»Von Teilzeitarbeit ist abzuraten«, heißt es daher zum Beispiel in den Empfehlungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina für »Frauen in der Wissenschaft«. Mein Kollege Tobias Becker hat bei der Historikerin Ute Frevert nachgefragt, ob die Leopoldina-Empfehlungen noch zeitgemäß seien. Ihre Antwort ist wunderbar illusionslos:

»An dem Punkt bin ich beinhart. Wenn beide Geschlechter gleichermaßen in Teilzeit gehen würden, wäre ich absolut dafür, Teilzeitarbeit in der Wissenschaft zu ermöglichen. Aber die Situation ist eine andere. Nach der Geburt eines Kindes nehmen Männer meist nur zwei Monate Elternzeit, wenn überhaupt. Und anschließend sind es fast ausschließlich Frauen, die Teilzeitoptionen ergreifen. Frauen schießen sich damit selber raus und ziehen im Wettbewerb mit ihren männlichen Konkurrenten den Kürzeren. Wie gesagt: Wenn Männer ihre Arbeitszeit ebenso zurückfahren würden wie Frauen: kein Problem. Aber wir können uns die Welt nicht so backen, wie wir sie gerne hätten. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber unter den jetzigen Verhältnissen gilt meist: Teilzeit ist der Todesstoß für eine wissenschaftliche Karriere.«

2. Razzia beim Wohnungsriesen

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia hat einen Ruf wie Donnerhall. Steigende Mieten und seine immense Marktmacht haben dazu geführt, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Berlin dafür stimmte, den Immobilienriesen zu enteignen. Zuletzt geriet der Konzern in die Schlagzeilen, weil er sämtliche Neubauprojekte auf Eis legte, obwohl in Deutschland Hunderttausende Wohnungen fehlen.