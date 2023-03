Der ehemalige amerikanische Präsident Barack Obama kommt von Ende April an für mehrere Auftritte nach Europa. Und das nicht, um andere Politiker zu treffen, sondern um Shows zu machen. Die Veranstalter haben große Hallen gebucht, zuerst am 30. April in Zürich, dann am 2. Mai in Amsterdam und schließlich am 3. Mai in Berlin. Dass ein ehemaliger Politiker auf Tour geht wie ein Rockstar ist eher ungewöhnlich. Was Obama bei seinen Auftritten genau machen wird, ist zudem unklar. Die Veranstalter haben weder den Namen eines Moderators oder einer Moderatorin bekannt gegeben, noch haben sie erklärt, was genau auf der Bühne stattfinden wird. Jeder Abend werde »mit einer Serie von Begegnungen und besonderen Gästen« beginnen, heißt es in einer Erklärung, und es werde um »Kreativität, unternehmerische Verantwortung, Leadership und Transformation« gehen.

