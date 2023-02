Dort zeigte er vor 600 amüsierten Zuhörerinnen und Zuhörern ein Geschenk, das er vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) bekommen hat: einen Waschlappen mit weiß-blauen Rauten. Seit seinem Waschlappen-Hinweis zum Sparen von Wasser muss Kretschmann die ein oder andere Gehässigkeit ertragen. Der Spruch »Washing by the händ, saving energy for the länd!« (»Mit der Hand waschen spart Energie«) stand zwar nicht auf Söders Exemplar, sondern auf dem eines anderen Gönners, besser macht es den Kalauer aber auch nicht.

Weitere Kostproben:

»Hier wird nicht gegendert. Hier heißt es nicht »Politik korrekt«, sondern »Politik direkt«.«

(Bayerns CSU-Verkehrsminister Christian Bernreiter)

»Hubert, die Kühe kacken von allein – mach du mal lieber Deinen eigenen Scheiß.«

(Der Grünen-Landtagskandidat Johannes Hunger an die Adresse des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger, Freie Wähler)

»Und jetzt fordert der neue Verteidigungsminister Pistorius – manchmal denkt man, Pistolius wäre langsam treffender – jetzt fordert er noch mehr Geld für die Rüstung.«

(Linke-Co-Chefin Janine Wissler)

Im Wettstreit um das originellste Wortspiel mischten auch die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) mit. »Wir brauchen nicht nur mehr Master, wir brauchen auch mehr Meister«, rief Lang in Dingolfing ihren Anhängerinnen und Anhängern zu. Ebenfalls in Dingolfing forderte Lindner seine Ampel-Koalitionspartner SPD und Grüne zum Verzicht auf weitere Steuererhöhungsdebatten auf. Er gab er den SPD-Granden Saskia Esken und Kevin Kühnert sowie Ricarda Lang den Tipp: »Wenn Ihr was sucht für die Fastenzeit, auf was Ihr verzichten könnt – mein Vorschlag ist: bis Ostern Verzicht auf die tägliche Forderung nach Steuererhöhungen.«

In Passau übte sich Markus Söder vor 4000 Anhängern noch immer in Trauerarbeit in Sachen verpasster Kanzlerkandidatur. Die von Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ausgerufene »Zeitenwende« sei bisher eher eine »Zeitlupe«. Manchen Medien war sein Ausspruch gar eine Push-Mitteilung wert. Und überhaupt: »Die Ampel ist die schlechteste Bundesregierung, die Deutschland je hatte«. Man ahnt, wen Söder an der Spitze einer besseren Regierung sähe. Beim Mittagessen las ich die Söder-Sottise meinem Kollegen Jens Witte vor. Sein Kommentar: »Stimmt, seit Andi Scheuer nicht mehr Verkehrsminister ist, gehts mit Deutschland steil bergab.«

Ich würde sagen, der einzige mit Hildebrandt-Format an diesem Tag heißt Jens Witte.

